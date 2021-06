Zwartgeblakerde Singelgarage ziet weer licht: "Het was een huzarenstukje"

De ondergrondse Singelgarage in Alkmaar gaat ergens in juli weer open na de grote brand op 1 juli 2020. Toen stichtte een verwarde man brand bij enkele elektrische auto's op parkeerlaag -2, waarop een bijna onbedwingbare vuurzee volgde. Het herstel duurde bijna een jaar. Vrijdag lieten de gemeente Alkmaar en de aannemer het resultaat van het vele werk zien aan raadsleden en mediapartner Alkmaar Centraal.

Volgens Bleeker en Patrick Langendijk van de gemeente Alkmaar mag het een huzarenstukje worden genoemd dat het werk na een jaar kan worden afgerond. Vooral elektrotechnische installaties zijn maatwerk en kennen lange levertijden. Maar nu staan er twee grote vliegtuigmotoren van 700 kilo per stuk, die het hart vormen van een rookwarmteafvoer. Die had de Singelgarage nog niet, wel een gewoon ventilatiesysteem.

Wie goed kijkt, ziet de schade van de brand nog in de vloeren. Maar het is niets vergeleken met de zwartgeblakerde garage die de werklieden vorig jaar aantroffen. Aannemers stonden niet in de rij om het werk uit te voeren, ook door het vele ingewikkelde elektrotechnische werk dat moest gebeuren. Uiteindelijk pakte projectleider Rick Bleeker van aannemer Dekker de handschoen op.

Gevoel van veiligheid

"In het trappenhuis zijn videoschermen gekomen en het aantal camera's is verdubbeld tot 38. Daardoor zijn er geen dode hoeken meer. Het versterkt het gevoel van veiligheid," stelt gemeenteambtenaar Patrick Langendijk. Voor de brandweer is er een extra toegang gekomen bij het Bolwerk, voor het geval dat.

Bestaande problemen die de garage had, zijn meteen verholpen en groot onderhoud is het afgelopen jaar ook meteen meegenomen. De komende weken staan in het teken van allerlei testen. Op 24 juni staat de certificering gepland. Er kan nog wel een kink in de kabel opduiken, maar als alles volgens plan verloopt, is de verwachting dat garage op 5 juli weer open kan. In de weken daarna zet de aannemer dan nog wat puntjes op de i zodra de laatste afwerkingsmaterialen geleverd zijn.