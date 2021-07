De zomer is begonnen en dus is het voor bijna iedereen tijd voor vakantie. Dat onderwerp zal centraal staan in de themamaand van juli. Na anderhalf jaar van veel thuiswerken is de scheiding tussen werk en privé steeds kleiner geworden. Hoe neem je tijdens je vrije dagen afstand van je werk? Ook blikken we terug met de Reddingsbrigade op de zomer van 2020. Verder kijken we naar onze Noord-Hollandse hotspot Texel: is het eiland nog wel te betalen? Dat en nog veel meer behandelen we in de themamaand Vakantie.