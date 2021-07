Hollanders weten Noordkop niet te vinden: "Hoe laat gaat de boot naar Callantsoog?"

"Callantsoog is natuurlijk geen eiland maar een mooi kustdorp. De Duitsers weten ons goed te vinden. Dat is historisch zo gegroeid. Eigenlijk is dat al vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Veel Duitse militairen die hier hebben gezeten, waren ook de eerste toeristen na de oorlog", legt Petrus uit. "Nu krijgen we hier de modale Duitsers, rijke Duitsers gaan naar Zeeland."

In het gebied tussen Petten en Den Helder zijn de meeste gasten Duits. Ook Friezen, Groningers en Overijsselaars komen via de Afsluitdijk het gebied binnen. Maar de mensen onder de grens Amsterdam komen niet verder dan de gemeente Bergen. Of ze knallen door de Noordkop op weg naar Texel.

"Blijkbaar kunnen de Hollanders ons niet vinden", vertelt Carlo Petrus van verhuurbureau Callinghe in Callantsoog. "En als ons dan vinden, dan vragen ze soms bij het boeken: 'Hoe laat gaat de boot naar Callantsoog?' De topografische kennis van de Nederlander is soms best beneden niveau."

Bij het verhuurbureau komen ze meer opmerkelijke zaken tegen. Dat er dik vijf jaar geleden voor de Hondsbossche- en Pettemer Zeewering een groot duinlandschap met strand is verrezen, is nog geen algemene kennis. "Het is fantastisch. Een strand van 200 meter breed, prachtig natuur-, fiets- en wandelgebied, maar wordt nog weinig ontdekt door de Nederlander, wel door de Duitsers."

Strand Petten

Dat beeld wordt bevestigd door Bas Schut, mede-eigenaar van strandpaviljoen Zee&Zo! op het strand van Petten. "Er komen nog steeds mensen de dijk over die zich verbazen dat er zo'n mooi strand ligt. Er zal toch te weinig promotie aan zijn gegeven, denk ik. Er is hier genoeg parkeergelegenheid. En je bent hier vanuit Alkmaar of de Randstad sneller dan in Egmond of Bergen. Daar sta je eerst een uur in de file."

Grote vraag is natuurlijk of de regio op een grote, extra stroom Hollandse gasten zit te wachten. Extra omzet is natuurlijk mooi, maar dat gaat niet altijd op. Door de coronacrisis werden er bij Callinghe veel accommodaties door Nederlanders geboekt, maar dat was geen onverdeeld succes, vertelt Carlo Petrus.

Welkom

"Ik heb liever Duitsers. Die zijn vriendelijker en 'pünktlicher'. We hebben afgelopen zomer meer Nederlanders gekregen. En we hebben nu ook meer borg moeten inhouden dan in het hele jaar ervoor. Dat is toch een teken aan de wand dat Nederlanders minder sociaal met een woning van een ander omgaan. Dus ...Hollanders zijn welkom, maar wel de nette."