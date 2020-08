Coronacompensatie en agressief asogedrag: hordes toeristen overspoelen Callantsoog

CALLANTSOOG - "In de winter wonen hier 2.000 mensen, in de zomer 20.000", dit is een veelgehoorde uitspraak in Callantsoog: de kustplaats is de afgelopen maanden weer overspoeld met toeristen. Enerzijds maken zij het coronaverlies voor de bakkerij en de camping een beetje goed, anderzijds zorgen ze voor nooit eerder voorgekomen situaties. "Er zijn appels naar ons gegooid, er waren vechtpartijen."

Dat zegt supermarktmanager Ed Stevens tegen NH Nieuws. Hij heeft sinds deze week een beveiliger ingehuurd, omdat de klanten zich soms niet aan de regels wilden houden. "Dan gingen hele gezinnen naar binnen en dat is gewoon niet de bedoeling. Ze denken dat het vakantie is en alles kan, maar dat is gewoon niet zo." Eerst stonden hij en zijn personeel zelf voor de deur, maar na meermaals verbaal en soms zelfs fysiek te zijn belaagd, vond hij het welletjes. "Het waren trouwens niet alleen Duitsers, ook gewoon de Hollanders en wel vaak wat oudere mensen", vertelt hij. Tekst gaat door onder de foto.

Bij de Albert Heijn in het dorp staat een beveiliger. - Maaike Polder / NH Nieuws

Toch zijn veel ondernemers ook erg blij met de grote drukte van toeristen uit buiten- en binnenland. "Veel Duitsers, maar ook erg veel Nederlanders. Uit Friesland, uit Alkmaar", zegt Peter, eigenaar van Bakkerij Van der Ploeg. Hij merkt dat de omzet de laatste tijd een beetje goedmaakt van de ellende rondom bijvoorbeeld Pasen. "Het is echt druk, laatst stond er een rij van tientallen meters lang." Tekst gaat door onder de foto.

Peter van der Ploeg is blij met de drukte, maar minder met niet-luisterende toersiten. - Maaike Polder / NH Nieuws

Op camping De Nollen zijn ze in hun nopjes. Al weken zijn ze honderd procent volgeboekt. Maaike werkt overuren in de schoonmaak en de horeca. "Juist in dat werk zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden, zoals de 1,5 afstand, veel schoonmaken, de terrassen zijn anders ingedeeld." Eigenaar van de camping Geert Kingma zegt tegen NH Nieuws: "Het was nog best een uitdaging, want we hebben net alles verbouwd: een nieuwe receptie, toiletgebouwen. Alles zat 66 jaar op dezelfde plek en net toen corona uitbrak zaten we in de make-over." Mondkapjesplicht NH Nieuws ging naar Callantoog en sprak de bakker, supermarktmanager en ging naar de camping. Ook zei een Duitse toerist, die al jaren met heel veel plezier naar de kustplaats komt. "Er gebeurt hier altijd wat." Hij is blij dat er hier geen mondkapjesplicht geldt. "Dat zou met dit hete weer erg vervelend zijn." Bekijk de reportage hieronder. tekst gaat door onder de video.

toerisme callantsoog ondernemers corona - Maaike Polder / NH Nieuws

De ondernemers verwachten dat het sowieso nog tot eind augustus druk blijft, dan de pensionado's komen en daarna in de herfstvakantie er weer gezinnen naar Callantsoog zullen trekken. "Kom ook een keer met oud en nieuw! Dat is hartstikke gezellig", besluit Van der Ploeg.