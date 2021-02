Gemeente Texel zet rem op aantal toeristen, meerderheid inwoners vindt het te druk

DEN BURG - Vanavond praat de gemeente Texel over de toekomst van het toerisme op het eiland. Er zijn nu 4,1 miljoen overnachtingen per jaar. Uit eigen onderzoek van de gemeente blijkt dat het aantal toeristen niet verder moet groeien: 66 procent van de Texelaars vindt dat het te druk wordt.

Gregoire gaat vanavond namens het platform inspreken bij de commissie. Hij vraagt de gemeente op een aantal zaken te letten: "We vragen ze om voor goede instrumenten te zorgen om het aantal toeristen beheersbaar te houden. Nu wordt die richtlijn van 45.000 slaapplaatsen aangehouden, maar daar wordt niet alles in meegeteld. B&B's bijvoorbeeld en ook overnachten op de bruine vloot zit er niet bij. Zorg dat je goed omschrijft waar je op wilt sturen."

De discussie over het toerisme is niet nieuw, binnen de sector wordt er al lange tijd over nagedacht. "De kwaliteit moet groeien in plaats van de kwantiteit", zegt Michel Gregoire van het Texels Ondernemers Platform (TOP). "De VVV hanteert niet voor niks de slogan 'Niet meer, niet minder maar beter'."

Het college schrijft verder dat het eiland voor iedereen betaalbaar moet blijven. Maar als je inzet op meer kwaliteit, kan je je afvragen of dat geen prijsopdrijvend effect heeft. "Daar moet de gemeente ook over gaan nadenken als je het bijvoorbeeld hebt over toerismebelasting", zegt Gregoire. In 2019 werd de belasting verhoogd en de periode verlengd. Voor een langer verblijf ging je dus meer betalen. "Dat is een aanzienlijk deel van de verblijfskosten geworden."

Boerencampings

Ook de Vereniging Texelse Kampeerboerderijen laat vanavond van zich horen. Zij wil zeker hebben gesteld dat het aantal slaapplaatsen (3.000) voor de kampeerboerderijen blijft behouden.

Arnold Langeveld van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) vindt het jammer dat zij als organisatie niet meteen bij de kerncommissie betrokken is. "Het eerste wat je tegenkomt als je de boot afrijdt, is landbouwgrond, stolpen, schapen en boeten. Verder zijn er knuffelboerderijen, zelfpluktuinen en ga zo maar door", zegt Langeveld. "Als je ziet hoe groot onze inbreng is hier op het eiland, dan verbaast het me dat we niet meteen aan de voorkant van dit verhaal zijn betrokken bij de zaken."