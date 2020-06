Noord-Holland (weer) massaal gevonden door Duitse toeristen, telefoons staan roodgloeiend

NOORD-HOLLAND - Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is, trekken Duitse toeristen massaal richting Noord-Holland. De telefoon bij VVV Noord-Holland staat roodgloeiend en in sommige steden hoor je op bijna elke hoek van de straat de Duitse taal.

NH Nieuws

Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs toeristenbureaus in de provincie. Normaal gesproken weten jaarlijks bijna twee miljoen Duitse toeristen de Nederlandse kust te vinden. Onze oosterburen moesten dit jaar even geduld hebben, maar nu de coronamaatregelen weer zijn versoepeld, lijkt niets ze meer tegen te houden. Duitsers aan de balie In Haarlem is de VVV-winkel sinds vorige week weer open, tot grote blijdschap van het personeel: "We zijn ontzettend blij dat we weer open zijn. Vanaf vrijdag zijn er opvallend meer Duitse toeristen. We zien nu ook al veel meer Duitse auto's. Op het moment dat NH Nieuws de VVV in Haarlem aan de telefoon heeft, staat er net een Duitser voor de balie. De medewerker sluit het gesprek snel af: "Toeristen uit andere landen zien we nog niet, maar die hopen we snel weer te verwelkomen." Op sociale media worden in het Duits allerlei Nederlandse vakantiebestemmingen aangeprezen

Dat laatste merken ze ook bij andere VVV-kantoren: toeristen uit bijvoorbeeld Frankrijk of België hebben ze nog niet gezien. Dat is ook niet heel gek, gezien de grens met België tot maandag is afgesloten. Op Texel zijn ze 'nooit echt weggeweest'. "Er was natuurlijk wel even een dipje te zien," vertelt de medewerker van de VVV op Texel, "maar zolang Texel open is, zijn er ook Duitse toeristen." Egmond Naast Texel is Egmond aan Zee een vaste stek voor Duitse badgasten. De afgelopen maanden waren er dan ook wel mondjesmaat Duitsers in het kustdorp, maar nu zijn ze er weer in grotere getalen. Michael Posorski (55) en zijn vrouw Nicole (50) zijn vaste gasten. Tekst gaat verder onder video.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

In Egmond zijn borden geplaatst met tips om voldoende afstand te bewaren. Voetjes op de straat geven de looprichting aan en extra openbare toiletten zorgen er voor dat de horeca ontlast wordt. "Het is goed dat de toeristen hier weer zijn. Goed voor het dorp, de winkels. Egmond lebt wieder", vat Michael het samen. Telefoon staat roodgloeiend Voor het personeel van de VVV-winkel in Alkmaar is het vooral aan de telefoon erg druk. Veel toeristen zien ze nog niet maar de telefoon staat roodgloeiend: "We worden heel veel gebeld door Duitsers, ze hebben een heleboel vragen over wat hier wel en niet mag. Ze willen bijvoorbeeld weten of je met meerdere huishoudens in een auto of vakantiewoning mag."