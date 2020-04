Aalsmeerse bedrijven ervaren toerismeleed: "Het enthousiasme is er maar er zijn geen mensen"

"Normaal staan hier 's ochtends vroeg om 7 uur de touringcars al voor de deur. Ze bezoeken eerst de veiling en daarna rijden ze door naar de Keukenhof. Dan hebben ze echt een mooie combinatie om Nederland, bloemenland, in volle glorie te zien." Dat is hoe het normaal rond deze tijd van het jaar gaat op de werkvloer van de grootste bloemenveiling van de wereld. Uit alle windstreken komen toeristen normaal gesproken naar de 'attractie' voor een kijkje in de keuken. Het is slechts een van de toeristische hotspots die gesloten zijn in de regio.

Een kijkje in de keuken is bij de veilinghallen sinds 20 maart al niet meer mogelijk. De bijverdiensten die FloraHolland hier normaal aan overhoudt missen ze nu. "Dit is gewoon een bedrijf dat volop aan de gang is, dag in, dag uit." Het werk gaat zeker door op de veiling maar het is er een stuk rustiger dan normaal.

Rondje Poel

Ondernemer van een heel ander kaliber is Henk van Leeuwen. Hij is al ruim 22 jaar de trotse kapitein van een rondvaartboot. Tijdens de tochtjes die hij in een corona-vrij voorjaar dagelijks zou maken vertelt hij de mensen aan boord over het verhaal achter de plassen, de eilanden en de kwekerijen die hier ooit voor de veiling hun seringen kweekten.

Henk realiseert zich dat de maatregelen die nu van kracht zijn nog wel even voor zakelijke roet in het eten gaan gooien. "Varen met de rondvaartboten is op dit moment eventjes over. (...) Ik ben bang dat we dit seizoen gewoon kunnen vergeten. Dat betekent eigenlijk gewoon geen inkomsten en wel mooi weer, dat zie je."