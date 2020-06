Hotels in Amsterdam grotendeels leeg: "Buitenlands toerisme bestaat nog steeds niet"

AMSTERDAM - MSTERDAM - Het buitenlandse toerisme in de stad is nog steeds vrijwel geheel afwezig. Dat zeggen ondernemers in de toeristische sector tegen AT5.

AT5

Jan Stuurman, mede-eigenaar van Hotel V aan de Fizeaustraat in Oost, ziet nauwelijks buitenlandse toeristen. "Het is lastig, de hotellerie is een beetje een branche waarin we positief willen zijn, maar ik ben niet positief. We hadden hoge verwachtingen, want er gaat steeds meer open, maar we zien dat niet wederkeren in de boekingen." Het vliegverkeer ligt nog steeds grotendeels stil. "Buitenlands toerisme, dat bestaat eigenlijk niet", zegt Stuurman. "Als ik nu naar boven kijk, dan zie ik geen een vliegtuig." Ook zakelijke reizigers zijn er nauwelijks: "Er zijn geen beurzen, bedrijven werken thuis. Het moet over de hele linie weer aantrekken."

Het hotel van vliegtuigmaatschappij Corendon in Nieuw-West was vanwege de coronacrisis wekenlang dicht, maar is inmiddels weer open. '" hotel is voor twintig procent gevuld en zeker 90 of 95 procent van de gasten komt uit Nederland", zegt marketingdirecteur Martin de Boer. "Het zijn Nederlanders die het zat zijn dat ze binnen hebben gezeten, die met zijn tweeën of als gezin in onze hotels slapen. Zodat ze weer even in een andere kamer dan de huiskamer zitten." Het aantal buitenlandse toeristen is dus nog heel erg laag. Mogelijk verandert dat door de persconferentie die het kabinet vanavond geeft, want gisteren lekte al uit dat de grenzen vanaf 15 juni waarschijnlijk binnen Europa weer open kunnen. De Boer: "Ik verwacht dat mensen daarna vanuit het buitenland toch weer steden gaan bezoeken. Dat zal niet massaal zijn, maar wel voorzichtig." Pas in het derde kwartaal van 2021 verwacht hij een voorzichtig herstel. "Ik denk dat er dan weer evenementen zijn, het EK, de Formule 1."

"Het is de vraag hoe lang het duurt voordat de Rai weer op poten staat, door de internationale technologiebeurs is september dan voor ons de beste maand met ruim negentig procent bezetting", zegt Stuurman. "Ik hou mijn hart vast, het ziet er niet rooskleurig uit. Volgens mij staan we aan de vooravond van een gigantische depressie, of we zitten er al in." Taxichauffeur Safa Ibrahim, die normaal gesproken van en naar Schiphol rijdt, vertelt dat hij eind maart voor het laatst een toerist vervoerde. Die bracht hij toen terug naar de luchthaven. "Er is nog steeds niks, nog steeds geen werk. Mensen zijn bang om te vliegen."

