Coronacrisis is ongekende dreun voor toerismesector: "Het gaat slecht, heel slecht"

NOORD-HOLLAND - Waar het paasweekend het begin moest zijn van een mooi toeristisch seizoen, pakt het dramatisch uit voor de sector. De coronamaatregelen zijn nu al desastreus en het is voor de ondernemers onzeker hoe lang de toerismesector in Noord-Holland last blijft houden van deze crisis.

De campings kunnen alleen met heel veel creativiteit gasten ontvangen, de horeca ligt goeddeels plat en toeristische trekpleisters moesten noodgedwongen de deuren sluiten.

Het Muiderslot is al sinds april dicht en beschouwt dit seizoen als verloren. "Gelukkig zijn er verschillende regelingen, die hebben we hard nodig", zo schetst directeur Annemarie den Dekker de situatie, "want anders overleven we het niet." De schade loopt nu al in de tonnen en de meeste projecten zijn stopgezet.

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik moet het juist van kleine vakanties, bijvoorbeeld tijdens het paasweekend, hebben. Dat ze nog niet open zijn is voor hen een enorme strop. Hetzelfde geldt ook voor veel andere West-Friese musea en ondernemingen.

Oud Valkeveen, een kinderspeelpark in Naarden, is dicht. "Ik zei gisteren nog tegen een collega dat we in jaren niet zulk mooi voorjaarsweer hebben gehad. We zouden echt het beste openingsseizoen ooit kunnen hebben", vertelt Jan Willem de Langen. NH Nieuws vloog met een drone over het park.

Souvenirs

Als er geen toeristen komen, is de vraag naar souvenirs ook laag. Hoewel de winkels open mogen zijn, blijven klanten weg. Dat merkt ook souvenirwinkelier Adrie Klinge uit IJmuiden: "Afgelopen zaterdag had ik één klant, en zondag had ik er vier." Zij heeft nu doordeweeks de winkel moeten sluiten.

Horeca

De Noord-Hollandse horeca stevent af op een miljardenverlies. Dat schat Rob Baltus in, regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Noord-Holland. Bij zijn eigen restaurant Nadorst in Blokker, loopt dit de komende tijd op tot een half miljoen euro. "Het gaat er iederen dag met bakken uit en er komt niks binnen", zegt Baltus. Hij verwacht rond september en oktober de eerste faillissementen. "Ik heb collega's huilend aan de telefoon".

Op Texel is de impact ook te merken. Frank Spooren, directeur van VVV Texel, maakt zich zorgen over de impact op lokale ondernemers die het moeten hebben van toerisme. Maar toch roept hij mensen ook op om de maatregelen van de overheid in acht te nemen, en niet naar Texel te komen.

Ook de toeristische sector in en rond Alkmaar krijgt harde klappen, zegt Ger Welbers, directeur van Alkmaar Marketing. De maand april is een belangrijke periode voor de regio omdat dan de bloemenvelden in bloei staan.

Tekst gaat verder onder de video.