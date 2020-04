Toerisme in Amsterdam ligt plat: lege hotels en maar een handjevol vakantiegangers

AMSTERDAM - Waar toeristen en zakenlui Amsterdam normaal gesproken makkelijk weten te vinden, is het dze lente ook wat dat betreft stil in de stad. Sommige hotels hebben de deuren zelfs al voor onbepaalde tijd gesloten. Andere hotels kiezen ervoor om open te blijven, maar ook hen kost het grote moeite het hoofd boven water te houden.

"We zijn nu open, maar dat is eigenlijk verliesgevend", vertelt José Dol, manager van het Volkshotel aan de Wibautstraat in Amsterdam Oost. Waar het paasweekend normaal gesproken zorgt voor grote drukte, waren dit weeken dmaar enkele kamers van het Volkshotel gevuld.

De minibar plunderen

En ook voor de gasten die er nog wel zijn is het anders dan normaal. "Voor je eten ga je misschien naar buiten toe, maar dat is het wel een beetje. Ik zou zeggen: kies een leuke kamer waar we beamers hebben, waar je een film kan kijken en de minibar kunt plunderen."

Waar je normaal gesproken niet zo lang hoeft te wachten voordat je in het centrum tegen een toerist aanloopt, is het nu even zoeken. Toch zijn ze er nog. "Ik kom uit de Filipijnen", vertelt een man die ietwat verdwaasd door de Leidsestraat loopt. "Je kunt nog steeds wel veel zien, maar je kunt nergens naar binnen."

Ook een Poolse toerist vindt het jammer dat hij nergens naar binnen kan. "We hopen nog steeds dat er iets open gaat, omdat nu alle musea gesloten zijn. Er is niet veel te zien. Nu kunnen we alleen de gebouwen en de architectuur zien."

Anderhalve meter

Inmiddels denkt het Volkshotel al na over maatregelen voor als de bar weer open mag. "We denken eraan om tafels verder uit elkaar te zetten, of verschillende vakken aan te maken of een bepaald aantal mensen tegelijk binnenlaten", vertelt Dol.

Maar ook dan verwacht ze niet dat het meteen storm zal lopen. "Als we aan de food & beverage-kant weer open mogen zal dat dus waarschijnlijk met beperkte mogelijkheden zijn. Ik denk ook niet dat de reizigers in een keer weer klaar staan om te komen. Dus we maken ons zeker zorgen."