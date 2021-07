Geel, groen of toch oranje: weer nieuwe regels voor reizen vanaf Schiphol

Vanaf vandaag kunnen reizigers op Schiphol met het Digitaal Corona Certificaat op de CoronaCheck-app het vliegtuig instappen. De app toont aan of je gevaccineerd, negatief getest of van corona hersteld bent. Helaas is alleen dit 'coronapaspoort' op zak in veel gevallen niet voldoende om zorgeloos op vakantie te gaan. NH Nieuws zet zoveel mogelijk op een rij wat er nodig is om voorbereid op Schiphol te komen.

Een Boeing 737-800 van KLM stijgt op vanaf de Polderbaan op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De Nederlandse overheid adviseert om alleen op vakantie te gaan naar landen met een groen of geel reisadvies. Reizen naar landen met code oranje zou alleen moeten gebeuren als dat noodzakelijk is, zoals voor een uitvaart, een zakenreis of voor medisch personeel. Voor sommige 'oranje' landen geldt de quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland. Wie zich niet aan die plicht houdt, kan een boete krijgen die kan oplopen tot 434 euro. Niet alle landen die wij weer veilig achten voor vakantie, zitten al op Nederlanders te wachten. Een voorbeeld zijn de Verenigde Staten, die sinds kort op geel staan. Als je geen Amerikaan bent of een verblijfsvergunning hebt, blijft de grens dicht. Sinds vandaag zijn er wel weer vijf gebieden toegevoegd aan veilige landen, waaronder Denemarken, Letland en Zweden. Kleurcodes controleren kan op deze site van de overheid, maar let op, er verandert vrijwel dagelijks iets. Testen Bij het maken van een keuze voor een buitenlandse zomervakantie, is het verstandig om de lokale regels eerst goed na te gaan. Zelfs binnen Europa verschillen de coronaregels sterk. Wie bijvoorbeeld op vliegvakantie naar Duitsland gaat, moet in bezit zijn van een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs. Dat hoeft weer niet met ander vervoer, maar alleen als je de afgelopen 10 dagen Nederland niet uit bent geweest.

Themamaand 'vakantie' De maand juli staat bij NH Nieuws in het teken van vakantie. Nu veel mensen hun vaccinaties hebben gekregen lijkt het er immers op dat we weer een relatief 'normale' zomer gaan hebben. Hoe ziet zo'n zomervakantie eruit in Noord-Holland? En welke mensen werken gewoon door met tropische temperaturen?

Binnen Europa kan vanaf vandaag gereisd worden met het Digitaal Corona Certificaat. Via de CoronaCheck-app kunnen reizigers een QR-code aanmaken die dienst doet als vaccinatiebewijs, negatieve testuitslag of die aantoont dat je van corona hersteld bent. Vakantiegangers mogen heel juli en augustus gratis getest worden. Sommige landen accepteren het gele vaccinatieboekje als bewijs. Regels op Schiphol Op heel Schiphol geldt nog steeds de mondkapjesplicht. Passagiers moeten tijdens drukte dichter op elkaar in de rij wachten, zodat vluchtroutes niet worden geblokkeerd. Overal op Schiphol zijn reinigingspompjes, spatschermen en stickers die 1,5 meter afstand aangeven. Reizigers die gebracht worden moeten worden afgezet bij de Kiss & Ride of op de parkeerplaats. Reizigers die hun gezondheidsdocumenten niet op orde hebben, mogen niet mee. Het controleren van die verklaringen kan ook tijdrovend zijn, dus kom op tijd.