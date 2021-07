Deze mondkapjes moet je inpakken als je op vakantie gaat

In Nederland is de mondkapjesplicht zo goed als verdwenen, alleen in het ov en bijvoorbeeld op Schiphol moet je nog een mondkapje dragen. Maar hoe zit dat in de vakantieoorden in Europa? Welk mondkapje moet je waar op en hoe voorkom je dat je vakantie onverhoopt duurder wordt door een boete? NH Nieuws zet het voor je op een rijtje.

Duitsland

In Duitsland moet je opletten dat je het juiste mondkapje meeneemt. Daar ben je namelijk verplicht om een goedgekeurd medisch mondmasker (categorie FFP-2) te dragen in het ov, openbare gebouwen en in winkels. Deze zijn online te bestellen. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen vanaf 7 jaar en moet ook op bij binnenkomst en verplaatsing in een restaurant, aan je tafeltje mag deze worden afgezet.

Let ook op de limiet op het aantal mensen in een auto, als je over de autobahn scheurt: in een auto zijn maximaal twee huishoudens van in totaal vijf personen toegestaan, kinderen tot 14 jaar uitgezonderd. In sommige Duitse deelstaten is het ook verplicht voor niet-familieleden om een medisch mondmasker te dragen in de auto.

De Duitse coronaboetes variëren tussen de 50 en 500 euro.

Frankrijk

Bij de Fransen is het verplicht een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en alle afgesloten gebouwen. Ook kunnen lokale overheden een noodverordening afkondigen om mondkapjes in de buitenlucht te dragen als het te druk wordt op plekken. Boetes voor het overtreden van de regels lopen uiteen van 135 tot wel 3.750 euro.

In de auto mogen per rij maximaal twee personen zitten, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen.

België

Bij onze zuiderburen is het dragen van een mondkapje verplicht in het ov, op luchthavens, winkels en andere openbare binnenruimten. In sommige gevallen moet je ook buiten een mondkapje dragen, als afstand houden niet mogelijk is. Op het niet dragen van je mondkapje staat een boete van 250 euro.

In België is het in de auto verplicht een mondkapje te dragen, tenzij je uit hetzelfde huishouden komt.