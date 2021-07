Geen Frankrijk dit jaar? Deze campings liggen om de hoek én zijn de moeite waard

Kampeerliefhebbers die genoegen nemen met grasveldje en een campingwinkeltje hoeven niet lang te zoeken. Aan doorsnee campings in Noord-Holland namelijk geen gebrek. Maar ook wie liever een (korte) vakantie op een bijzondere camping of tussen gelijkgestemden doorbrengt, heeft genoeg te kiezen. Van naturistencampings tot boerencampings en van natuurcampings tot gaycampings, NH Nieuws zet een handvol bijzondere campings van de provincie voor je op een rij.

Nora Tolboom (47) viert vakantie op camping De Boerenzwaluw in Zijdewind

Camping De Boerenzwaluw

Waar? Vennikerweg 3 in Zijdewind

Wanneer: van 1 april tot 1 oktober Op het eerste gezicht is De Boerenzwaluw misschien geen bijzondere camping, maar schijn bedriegt. De camping ligt namelijk op een bijzondere plek, wordt gerund door een bijzondere man én heeft een bijzondere voorgeschiedenis. Eerst de locatie: de 'parkachtige camping' heeft 89 'ruime toerplaatsen' en ligt ingeklemd tussen het spoor en de provinciale weg N241. Hoewel dat misschien geen ideale plek lijkt om te ontspannen, belooft beheerder Kees Koster dat je op zijn camping 'aan het juiste adres bent voor rust en ruimte'. Schapenboerderij Je zou de camping Kees zijn levenswerk kunnen noemen. Hij opende de camping in 2016, maar is er al sinds 2000 mee bezig. In dat jaar kocht hij namelijk de schapenboerderij die op het terrein was gevestigd, met als doel er een kampeerterrein van te maken. “Het heeft me 16 jaar gekost om alle vergunningen rond te krijgen”, zei Kees toen NH Nieuws vorig jaar bij hem langsging. "Maar na jaren ploeteren heb ik nu eindelijk alles voor elkaar." Tekst loopt door onder video.

Kees (70) runt camping helemaal in zijn eentje - NH Nieuws

Wie denkt dat de 71-jarige campingeigenaar een handvol medewerkers in dienst heeft om het al zijn gasten naar de zin te maken, heeft het mis. Vrijgezel Kees runt de camping in z’n eentje, maar zou het stiekem wel leuk vinden om zijn passie te delen. "Als er nog een leuke vrouw op m'n pad komt, zou dat mooi zijn", zei hij vorige zomer. De liefde heeft de campingeigenaar een jaar later nog niet gevonden, al houdt hij hoop. "Een vrouw van rond de zestig, het liefst een beetje handig met computers. Ik doe het zware werk wel." Vrouwen die het liefst iedere week gaan shoppen, hoeven zich niet te melden. "Daar heb ik niet echt tijd voor", benadrukt hij. "Ik ben altijd op de camping bezig." Strak schema Omdat hij alles in z'n uppie doet, houdt hij zich aan een strak schema. "Bij gasten die vertrekken ga ik de avond van tevoren even langs om af te rekenen", vertelt hij. "Dan voorkom ik dat ze bij vertrek moeten wachten omdat ik aan de andere kant van de camping sta."

Quote "Meneer Koster is een geweldige vent en hij heeft het goed voor elkaar op de camping" Nora Tolboom (47)

Vanwege het slechte weer en de coronacrisis had hij afgelopen voorjaar niet veel gasten. "Maar nu komt het langzaam wel op gang", vertelt hij. Behalve Nederlanders weten ook andere Europeanen De Boerenzwaluw goed te vinden. "Ik heb al Denen, Oostenrijkers, Zwitsers en Duitsers gehad." Hoewel de camping dus pal langs de spoorlijn tussen Heerhugowaard en Schagen ligt, roept dat volgens Koster bij zijn gasten nauwelijks ergernis op. "Eerst denken ze misschien: oei, het spoor, maar er rijden geen goederentreinen. En ergens anders komen weer vliegtuigen over", relativeert hij eventuele geluidsoverlast.

Spoor langs camping De Boerenzwaluw in Zijdewind - Nora Tolboom

Nora Tolboom (47) vindt de voorbijzoevende intercity's geen enkel probleem. De Heerhugowaardse komt inmiddels ruim twee jaar op de camping. "We zochten toen een camping dicht bij huis om onze nieuwe caravan uit te proberen. Toen hebben we hier vier dagen gestaan", vertelt ze. "Wat ik zo fijn vind aan deze camping? Daar kan ik heel kort over zijn: alles!", zegt een lyrische Nora. "Meneer Koster is een geweldige vent, en hij heeft het goed voor elkaar op de camping." Deze zomer bezoekt saxofonist Nora de camping niet alleen met haar man, maar met haar hele orkest. "Maar we staan op een afgelegen plek, bijna tegen het spoor aan", stelt ze andere campinggasten alvast gerust. Bekijk de foto's hieronder voor een impressie van Nora's verblijf op De Boerenzwaluw. Tekst gaat door onder de fotoserie.

Nora Tolboom (47) viert vakantie op camping De Boerenzwaluw in Zijdewind Nora Tolboom

Nora Tolboom (47) viert vakantie op camping De Boerenzwaluw in Zijdewind Nora Tolboom (47) viert vakantie op camping De Boerenzwaluw in Zijdewind

Camping In het fruit

Waar? Volgerweg 86 in Zuidoostbeemster

Wanneer? 16 april t/m 15 oktober (2021) Zoals de naam al doet vermoeden, kampeer je hier tussen het fruit. De camping is namelijk gelegen in een fruitboomgaard. "De bomen zijn meer dan tachtig jaar oud", vertelt eigenaar Henk Rietberg. "We hebben perenbomen, pruimenbomen, maar het leeuwendeel is appelbomen." Dankzij de talloze bomen kunnen de gasten altijd wel een plek in de schaduw vinden.

Minicamping In het fruit, Zuidoostbeemster - Minicamping In het fruit

De minicamping met 25 plekken ligt aan de rand van de Zuidoostbeemster, maar wel pal tegen de A7 aan. "Het leeuwendeel van de gasten weet dat, en heeft er geen problemen mee", zo vertelt Henk. Bovendien wordt het geluid van het voorbijrazende verkeer gedempt door de geluidsschermen, benadrukt hij. "En tien jaar geleden is er zoab (zeer open asfaltbeton, red) gelegd", vertelt hij over een andere geluidsdempende maatregel. Toch ervaren campinggasten de nodige overlast, zo valt op te maken uit recensies. "Niet de volledige rust die je in deze prachtige setting zou verwachten", zo schrijft een Haarlemse over haar verblijf in juni vorig jaar. "In het fruit ligt dicht bij de snelweg en dat is jammer. Veel geluidsoverlast, vooral bij westelijke wind."

Voor wie de verkeersgeluiden geen probleem vindt, is In het fruit een ideale uitvalsbasis om De Beemster te verkennen. "Het landschap is al 400 jaar hetzelfde, mensen vinden het prachtig om in de omgeving te fietsen", vertelt Rietberg over de aantrekkingskracht van het werelderfgoed. Toch kiezen de meeste gasten zijn camping vanwege de centrale ligging, vertelt hij. "Tussen de Noordzeekust, het IJsselmeer en Amsterdam."

Texel Yurts

Waar? Rommelpot 19 in Den Hoorn

Wanneer? Maart t/m oktober Texel Yurts is een van de weinige campings waar niemand een eigen tent hoeft mee te nemen. Alle gasten slapen namelijk in een yurt, een ronde tent die door nomadische volkeren in Mongolië als woning wordt gebruikt. Ook eigenaren Ina en Piet Laan wonen een groot deel van het jaar in een yurt, maar vinden eigenlijk dat je een yurt geen tent mag noemen. In Mongolië wordt de yurt beschouwd en behandeld als een levend wezen. "Het frame is het skelet, het (isolerende, red.) wolvilt de spieren, het canvas de huid en de hoes eromheen de kleding", vertelt Ina. "En de kachel in een yurt staat altijd iets links van het midden, op de plek van het hart." 'Andere wereld' Texel Yurts ligt vlak bij Den Hoorn, op het terrein van camping Loodsmansduin, maar wordt daar tegelijkertijd van afgescheiden met een hek. "Wie door dat hek stapt, waant zich in een andere wereld", zegt Ina. Hoewel het uitzicht op de Mongoolse hoogvlakten nog weidser is, heb je tussen Texelse yurts in ieder geval het gevoel dat je in de natuur bent. "Je kijkt uit op de duinen."

Texel Yurts tijdens het ochtendgloren - Texel Yurts

Hoewel ze er dus oorspronkelijk niet voor zijn gemaakt, bieden de yurts door hun ruimte een perfecte kampeermogelijkheid, zeker tijdens de grillige Hollandse zomers. Voor kampeerders die het graag primitief houden, voelt het wellicht als glamping (glamourous camping), want de yurts zijn voorzien van elektriciteit en een kitchenette met een kachel. Koken Wie tijdens tropische dagen besluit om een maaltijd in de yurt te bereiden, moet er rekening mee houden dat het kwik er flink oploopt. "Daarom raad ik gasten in de zomer aan een eigen kookstel mee te nemen om buiten te koken." In de 18 (!) jaar dat Kim Bruynzeel en haar gezin hun vakanties in Ina's yurts doorbrengen heeft ze die raad nog nooit opgevolgd. Ook tijdens de tropische zomers van de afgelopen jaren bereidde ze haar maaltijden op de kachel in de yurt. "Maar ik hou ook erg van koken", vertelt de Dordrechtse in gesprek met NH Nieuws. Hoewel ze ook geregeld op vakantie naar Indonesië gaan, komt het gezin ieder jaar in ieder geval één, en soms wel twee keer naar Texel. "Het is een heel mooie plek en heel rustgevend om in een yurt te verblijven. Het geeft een bepaalde energie. Toen ik er voor het eerst kwam, was ik direct verkocht."

Familie Bruynzeel viert al 18 jaar vakantie in yurts op Texel - Kim Bruynzeel

Naturistencamping De Grote Keijns

Waar? Grote Sloot 480 in Schagen

Wanneer? 15 maart t/m 31 oktober Tot in de jaren negentig liepen er schapen op het terrein waar nu naturistencamping De Grote Keijns is gevestigd. "Maar de schapenprijzen waren toen zo slecht dat ik ermee ben gestopt", vertelt eigenaar Atze Benedictus. Snel daarna klopte de vereniging Geminat aan, met de vraag of ze het terrein konden huren. "Dat was midden in de winter", herinnert Atze zich. "Ik was helemaal geen naturist, dus ik kon met er niets bij voorstellen: hoe kun je nou enthousiast worden van bloot lopen bij min twintig?" Moeite met het idee dat mensen naakt op zijn terrein recreëren heeft hij nooit gehad. "Toen Geminat met me kwam praten, zeiden ze al: binnen een uur ben je er aan gewend." Zo geschiedde, en inmiddels loopt Atze zelf ook geregeld in z’n adamskostuum over het terrein. "Het is niet zo dat ik altijd bloot loop, maar als er evenementen zijn doe ik gewoon mee." Inmiddels is hij er zelfs van overtuigd dat naturisme solidariteit bevordert, omdat het sociale klassen naar de achtergrond verdringt. "Als we bloot zijn, zijn we allemaal gelijk. Er was hier laatst een stel, waarvan de man chirurg bleek te zijn." Waarom bezoekers van de Grote Keijns het 'geweldig' vinden om naakt te recreëren, zie je in onderstaande video, die NH Nieuws vorige zomer maakte op de naturistencamping.

Poedelnaakt de vakantie door - NH Nieuws

Geminat-voorzitter Douwe Hollenga vertelt dat de Grote Keijns in coronatijd eigenlijk continu is volgeboekt. "Veel mensen die normaal naar Frankrijk zouden gaan, blijven nu dichter bij huis", verklaart hij de populariteit. De 150 leden van Geminat mogen in ieder geval gebruikmaken van de ruim 25 kampeerplekken, maar ook niet-leden zijn onder de noemer 'gasten' welkom. 'Grootste zwembad van Nederland' "We zijn een van de weinige naturistencampings in de kop van Noord-Holland", benadrukt hij het unique selling point van De Grote Keijns. Hoewel er zowel op het terrein als buiten het terrein activiteiten worden georganiseerd, moeten bezoekers het zonder zwembad doen. "Maar het grootste zwembad van Nederland ligt op acht kilometer", verwijst de voorzitter met een knipoog naar de Noordzee. Hij benadrukt dat de gasten niet altijd naakt recreëren. "Gisteravond had iemand 80 scholletjes gekocht bij de visafslag in Den Helder, die hebben we hier 's avonds gebakken en opgegeten, maar omdat het al wat frisser werd, hadden mensen al kleding aan."

Erelid Peter Slot bakt vis op naturistencamping Groote Keijns - Douwe Hollenga

Zijn er onder bovenstaande campings geen campings waar je je thuis zou voelen? Geen nood, want op de kaart hieronder vind je meer campings met een bijzonder profiel.

Nog steeds niet gevonden wat je zoekt? NH's radiopresentator June Hoogcarspel maakt binnenkort twee weken lang een zomertoer waarbij ze campings door de hele provincie bezoekt. Dus luister voor meer kampeerinspiratie vanaf 19 juli van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur 's ochtends naar June tot Twaalf.