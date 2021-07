Chartervaart lamgelegd door 1,5 metermaatregel, veel schepen nog aan wal

Met het varen van dagtochten probeert de chartervaart de schade zoveel mogelijk te beperken. Maar door de anderhalvemetermaatregel liggen de meeste schepen aan de Gependam in Enkhuizen nog stil. Vooral het varen van meerdaagse tochten is door de corona-eisen een probleem.

De dag voor de zomervakantie is het normaal een af en aan van charterschepen aan de Gependam, maar nu is het op deze prachtige dag pijnlijk stil. "Normaal zijn er mensen aan dek, schepen die vertrekken. Het is nu een soort half comateuze toestand hier", zegt Paul van Ommen, voorzitter van de vereniging voor beroepschartervaart (BBZ) waarbij circa tweehonderd schippers zijn aangesloten.

De anderhalvemetermaatregel is de boosdoener, waardoor er op halve kracht gevaren wordt er er nauwelijks inkomsten zijn. Van Ommen: "Met dagtochtjes probeert men geld bij elkaar te sprokkelen. Maar die markt is aanzienlijk veel kleiner dan we normaal gesproken doen. Dat zorgt voor wat inkomsten, maar niet genoeg." De vloot moet het dan ook hebben van financiële steun van de overheid. Daarover is de vereniging met het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek. Ze willen dat de TLV regeling, de Tegmoetkoming Vaste Lasten, in ieder geval tot volgend kwartaal wordt verlengd, mede omdat de branche een lange opstarttijd nodig heeft. Paul: "Als een kapper hoort dat hij morgen weer open mag, zit hij morgen vol. Maar bij ons is het zo omdat we veel met groepen varen, is daar een half jaar voor nodig om de agenda op orde te krijgen."

Schipper Niels Lassing van charterschip De Bontekoe, krijgt vanavond weer een groep aan boord. "Wij zitten met onze doelgroep redelijk in een niche. De rest van dit jaar varen we nog redelijk veel. Maar ja, als de Deltavariant roet in het eten gooit, liggen we weer stil en kunnen ook de Duitse gasten niet komen. Gemiddeld heeft de vloot hier overwegend Duitse gasten, dat is zo'n tachtig procent van de doelgroep." Meerdaagse tochten De meeste charterschepen gaan doorgaans een week of langer de zee op, maar beperken de tochten nu tot een weekend door de eisen die er liggen. Getest of gevaccineerd, iedere drie dagen moet er aan boord opnieuw getest worden. Paul: "Je moet getraind personeel hebben en een quarantaineruimte aan boord. Vaak zijn er maar twee bemanningsleden. Het is niet te doen." Voor meerdaagse tochten, zakt de capaciteit nog verder omlaag, legt Van Ommen uit. "Overdag tijdens het zeilen wordt het gezien als een sport, dan kan je met normale bezetting zeilen. Maar de meeste schepen zijn ingericht voor meerdaagse tochten. En dan wordt de capaciteit bepaald aan wat je 's nachts mee kunt nemen en aan de eettafel kwijt kunt. En daar knelt het voor ons." 'Drijft nog' Er zijn nog geen schepen omgevallen in Enkhuizen, maar de schippers moeten er volgens de vereniging van beroepschartervaart hard aan trekken. "Iedereen drijft nog. Maar waar we slecht zich op hebben is hoever zij zich in de ellende hebben moeten werken om nog te kunnen blijven drijven. Dus hoeveel geld hebben ze moeten lenen? Hoe diep zitten ze in de schulden bij banken, familie maar ook bij klanten?" Veel reserveringen van vorig jaar staan nog open. En hoewel de relatie tussen klant en schipper vaak sterk is, hangt het volgens Van Ommen aan een zijden draadje. "Klanten hebben geboekt en aanbetaald, maar kunnen elk moment hun geld nog terugeisen. En de vraag is, of dat geld er dan is." Het vooruitzicht is dan ook de schade beperkt te houden. "Met dagtochten zoveel mogelijk Nederlandse toeristen en wat er nog is, verleiden om een dagje te gaan zeilen."