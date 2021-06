Waarom er in de Alkmaarse sloten vissen massaal naar adem happen

Een fijn gezicht is het niet: vissen die wanhopig naar adem happen, of in sommige gevallen al gestorven zijn. In de omgeving van Alkmaar duiken de laatste paar dagen steeds meer foto's en video's op van vissen in nood. En dat heeft alles te maken met het noodweer van vorige week vrijdag.

Toen is er namelijk énorm veel regen gevallen. "Rondom Egmond lokaal is meer dan 100 millimeter water in een uur gevallen", weet Jorrit Voet, woordvoerder hoogheemraadschap. "Statistisch gezien is de kans op zo'n grote bui eens in de duizend jaar." Al sinds vrijdagavond wordt er water weggepompt uit de polders, hoewel dat volgens de LTO te laat was.

"Pijnlijk om te zien"

Om het water weg te krijgen dat in de polders staat, draaien de gemalen op volle toeren. "Met als gevolg dat de bodem loswoelt", legt Voet uit, "ook de extra pompen van het hoogheemraadschap en de agrariërs die helpen bij het wegmalen, dragen hieraan bij." Door het loswoelen van de bodem en het uitspoelen van de grond in de sloot, neemt het zuurstofgehalte in het slootwater af.

"Dit zuurstofarme water wordt door de poldergemalen in het boezemsysteem gepompt", legt Voet uit. Dat boezemsysteem is een watersysteem van kanalen en vaarten, die water uit het Noorderkwartier pompen via gemalen in Den Helder, Schardam en Zaandam. Het Noordhollandsch Kanaal is daar onderdeel van, maar voor het water dat bereikt, moet het eerst door de sloten en grachten in en rond Alkmaar. "Juist op die plekken zorgt het lage zuurstofgehalte voor het naar lucht happen van vissen. Dit is heel pijnlijk om te zien gebeuren."

In de omgeving van Alkmaar happen wel 'honderden' kleine visjes naar lucht, weet Voet. "We krijgen nu veel meldingen daarvan binnen; het gebeurt ook massaal." Het zijn voornamelijk meldingen van een kleine vissoort, de speldaas, die het er moeilijk mee heeft.