LTO kritisch op hoogheemraadschap: 'tekortgeschoten in communicatie en actie'

Slechte bereikbaarheid en het niet tijdig openen van de waterbergingen zijn thema's die de boerenbelangenorganisatie, de LTO vandaag bespreekt met het hoogheemraadschap. LTO Noord-bestuurder Martijn van den Berg reageerde op NH radio : "Mijns inziens hebben ze een 24/7 job en dan moeten ze wel even aanpoten." De problemen zijn nog niet voorbij, want ook 'voor vandaag zijn de voorspellingen niet gunstig'.

De aanpak van wateroverlast door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is onvoldoende, vinden de Noord Hollandse boeren. Afgelopen vrijdag viel in de regio Alkmaar meer dan 80 millimeter regen in anderhalf uur tijd. Een hoeveelheid die volgens NH-weerman Jan Visser normaal gesproken niet eens in de hele maand juni valt en die niet alleen bij particulieren, maar ook bij veel boeren voor overlast zorgde. Volgens Van den Berg is het voor sommige gebieden een 'megaprobleem'. "Ik heb zelden meegemaakt dat het zo hard ging. Alle sloten liepen vol en het water kan niet weg, dus alles staat onder water."

Gesprek

Veel boeren wijzen naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als de schuldige van de wateroverlast. Van den Berg kreeg veel berichten van boeren die vinden dat het Hoogheemraadschap nalatig is geweest. De overlast had volgens hen kunnen worden voorkomen als waterbergingen op orde waren en de pompen eerder werden aangezet.

Van den Berg: "Ze hadden er beter op kunnen anticiperen, ze hadden iets eerder de sloten kunnen leegtrekken. Ze hadden ergens op kunnen voorsorteren." Volgens Van den Berg zegt het Hoogheemraadschap dat ze dat niet hebben gedaan, omdat als er geen regen zou vallen het weer te droog zou zijn.

Volgens het Hoogheemraadschap werd pas een paar uur van tevoren duidelijk dat er geen '20 millimeter regen maar ruim 100 millimeter regen zou vallen'. "Daar is niets tegen opgewassen", zei de voorzitter van het Hoogheemraadschap Siem Jan Schenk eerder tegen NH Nieuws.

Daarom gaan LTO en het hoogheemraadschap vandaag in gesprek om afgelopen weekend te evalueren. De LTO zal daarbij een paar thema's op tafel leggen. Onder andere de bereikbaarheid van het hoogheemraadschap en de waterbergingen komen aan bod. Zo bleek het noodnummer niet goed bereikbaar. "Ik moet nog steeds teruggebeld worden."

Ook uitten de boeren hun ongenoegen dat de bergingen niet geopend waren. Waterbergingen vangen het overtollige water tijdelijk op. "Maar als de schuiven niet opengaan, dan stroomt het land vol." Van den Berg hoopt dat het hoogheemraadschap de communicatie zal verbeteren en ze gezamenlijk beter in overleg zijn.

Nog meer regen

Op dit moment wordt in rap tempo het water weggepompt. Alleen de voorspellingen zien er niet goed uit. Van den Berg: "Ik zag in het weerbericht dat er weer heel wat water aankomt. Ik hoop dat het meevalt, want daar zitten we niet op te wachten."