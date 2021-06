Ajax trapt seizoen af tegen promovendus NEC, AZ begint in Waalwijk

De KNVB heeft woensdag het conceptprogramma voor de eredivisie en eerste divisie bekendgemaakt. Kampioen Ajax begint het seizoen zaterdag 14 augustus tegen promovendus NEC in de Johan Cruijff ArenA. AZ speelt eerder op de avond in Waalwijk tegen RKC.

De eerste topper wordt zaterdag 11 september gespeeld tussen AZ en PSV. De eerste Klassieker vindt plaats op zondag 19 december, als Ajax op bezoek gaat bij Feyenoord in De Kuip. Bekijk via deze link het gehele conceptprogramma.

De strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax (titel en beker) en PSV (tweede in de competitie), barst op zaterdag 7 augustus los. Als de Eindhovenaren zich niet weten te plaatsen voor de derde voorronde van de Champions League, wordt het duel een dag later gespeeld.

Publiek

Het kabinet staat vanaf 1 juli weer grote evenementen met publiek toe, als men volledig gevaccineerd is of een negatieve coronatest kan laten zien. De competities in het betaald voetbal zullen in ieder geval beginnen met beperkt publiek. "Als de positieve ontwikkelingen van de coronapandemie doorzetten, kan zo snel mogelijk worden toegewerkt naar een optimale bezettingsgraad bij voorkeur – en niet langer dan noodzakelijk - weer zonder coronatesten", laat de KNVB weten.