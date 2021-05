AZ sluit seizoen in stijl af met riante zege op Heracles Almelo

Door het gelijke spel van donderdag tegen FC Groningen (0-0), was de wedstrijd tegen Heracles Almelo voor AZ er eentje om des keizers baard. De Alkmaarders moesten 10 doelpunten goed maken op PSV en daarnaast moesten de Eindhovenaren verliezen in Utrecht. Tegenstander Heracles speelde nog voor play-offs voetbal.

De bezoekers kregen een grote kans na een 20 minuten spelen. Middenvelder Orestis Kiomourtzoglou kopte uit een voorzet vanaf de linkerkant op de paal. AZ leek even later een strafschop te krijgen. Fredrik Midtsjo werd neergehaald, maar na tussenkomst van de VAR werd de bal toch buiten de zestienmeter gelegd. Myron Boadu opende in de 41ste minuut de score. Hij schoot de rebound van een schot van Calvin Stengs achter doelman Blaswich: 1-0.

Aanvalsdrift

AZ had na rust de smaak te pakken. Het legde frivool spel op de mat en liep over de Almeloërs heen. Jesper Karlsson nam zijn ploeg bij de hand en maakte na een fraaie combinatie met Owen Wijndal de 2-0. In de 57ste minuut was de Zweedse buitenspeler opnieuw de afmaker na een vlot lopende aanval over de rechterkant: 3-0.

De aanvalsdrift bij AZ ging maar door. Myron Boadu maakte de vierde treffer met een lobje over de keeper en vlak voor tijd versierde de spits nog een strafschop. Owen Wijndal raakte de lat, maar in de rebound kopte de linkdsback, die zijn 100ste wedstrijd voor de Alkmaarders speelde, alsnog de 5-0 binnen.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Clasie, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners, Gudmundsson; Stengs, Boadu, Karlsson

Opstelling Heracles Almelo; Blaswich; Fadiga, Les, Knoester, Quagliata, Schoofs, Kiomourtzoglou; De la Torre, Azzaoui, Bakis, Sierra