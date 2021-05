Doelpuntenteller van Ajax stokt op 102 na winst op Vitesse

Ajax-trainer Erik ten Hag liet Davy Klaassen in Arnhem buiten de selectie. Zijn plek op het middenveld werd overgenomen door Jurgen Ekkelenkamp. Verder stelde de oefenmeester de sterkste namen op tegen Vitesse. Op 18 april won Ajax nog de bekerfinale van de Arnhemmers met 2-1 door een winnende goal van David Neres.

Sebastien Haller zette de landskampioen na 14 minuten op voorsprong. De Frans-Ivoriaanse spits was het eindstation van een mooie aanval. De treffer van Haller betekende de 100ste goal van Ajax in de competitie. Ajax leek los, want nog geen 4 minuten later raakte Mohammed Kudus de paal na een fraai hakje van Haller. Vlak voor rust verdubbelde Antony de score: 0-2. Binnen een minuut maakte Loïs Openda de aansluitingstreffer namens Vitesse.

Vitesse leek de wedstrijd hard te gaan maken, maar moest toch het hoofd buigen voor de landskampioen. Lisandro Martinez besliste het doel door de 1-3 uit een corner binnen te werken.

Door de drie doelpunten tegen Vitesse eindigt Ajax op 102 doelpunten. Ajax is daarmee de vijfde ploeg die daar sinds de eeuwwisseling in slaagt. Dat is voor de Amsterdammers de derde keer deze eeuw. In 2010 (106 goals) en 2019 (119) lukte het de ploeg al eerder.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dasa, Doekhi, Bazoer, Hajek, Wittek; Trondstad, Hernandez, Huisman; Openda, Gong

Opstelling Ajax: Stekelenburg, J. Timber, Schuurs, Martinez, Rensch, Gravenberch, Ekkelenkamp, Kudus; Antony, Haller, Tadic