Voormalig AZ-trainer Verbeek keert bij Almere City FC terug op de bank

Tussen 2010 en 2013 stond Verbeek bij AZ aan het roer. Onder zijn leiding eindigden de Alkmaarders twee keer op de vierde plek en werden ze in 2013 tiende. In dat seizoen veroverde AZ wél de KNVB-beker. In september 2013 werd Verbeek ontslagen.

De inmiddels 58-jarige Verbeek werkte eerder voor Heracles Almelo, SC Heerenveen en Feyenoord. Na zijn gedwongen vertrek uit Alkmaar was hij in Duitsland en Australië werkzaam en bij FC Twente waar hij voortijdig de laan werd uitgestuurd.