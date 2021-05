FC Volendam ten onder in eerste ronde play-offs tegen NAC Breda

In een speciaal belegd trainingskamp in Doorwerth bereidde Volendam zich voor op de play-offs. Vannacht werden de spelers opgeschrikt door vuurwerk dat NAC-supporters bij het hotel afstaken. Voor het eerst in weken kon trainer Wim Jonk over een fitte selectie beschikken. Alex Plat keerde terug in de basis en Franco Antonucci begon tegen NAC op de bank.

Voorzichtigheid

Echter was het vuurwerk niet te bespeuren in de openingsfase in het Rat Verlegh Stadion. Beide ploegen maakten een voorzichtige indruk en zochten geduldig naar een doorbraak. Een afstandsschot van Thom Haye en een rollertje van Martijn Kaars uit een voorzet van Derry John Murkin waren de enige oplevingen in de eerste 20 minuten.

De wedstrijd ging verder als een echte finale, zoals Jonk vooraf de serie in de play-offs bestempelde. NAC en Volendam waren meer bezig met het voorkomen van fouten, dan het maken van het spel, waardoor het tempo erg laag bleef. In de 26ste minuut ontsnapte Volendam, want Moïse Adiléhou stond vogelvrij bij een hoekschop, maar schoot de bal vervolgens naast.

Openingstreffer

In de 34ste minuut kwam NAC uit het niets op voorsprong. Een afgemeten voorzet van oud-Volendammer Robin Schouten werd bij de tweede paal binnengeschoten door Kaj de Rooij: 1-0. Het doelpunt brak de wedstrijd open, want in de fase tot aan de rust drong Volendam aan. Samuele Mulattieri kreeg een opgelegde kans in een één-tegen-één met doelman Nick Olij, maar stuitte op de doelman. In de daaropvolgende carambole kregen Boy Deul en Ibrahim El Kadiri de bal er ook niet in.

