GGD tevreden over prikpilot bij IJsbaan de Westfries: "Iedere avond zijn de vaccins op"

Op de vaccinatielocatie in Hoorn startte de GGD Hollands Noorden op 1 april met een prikpilot: in plaats van 3.000 moest het mogelijk zijn om 4.500 prikken per dag te zetten. De GGD is tevreden over de pilot, maar zet in de praktijk nog niet het maximale aantal prikken. De prikpunten zijn afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins, maar dat wordt komende week opgeschaald. Er moeten dan 8.000 prikken per dag gezet worden in Noord-Holland Noord.

Na Middenmeer, Alkmaar en Den Helder, opende de GGD Hollands Noorden in april een vaccinatielocatie in Hoorn. Op deze locatie werd als proef extra mankracht ingezet op de administratieve handelingen. Daardoor zou het mogelijk moeten zijn om dagelijks 1.500 prikken meer te zetten dan op de andere vaccinatielocaties in Noord-Holland Noord.

"Wij zijn tevreden over het verloop van de pilot", vertelt GGD-woordvoerder Harry Katstra vandaag. Al is het maximale aantal van 4.500 prikken per dag in de praktijk nog niet gehaald. Dat komt omdat dat aantal vaccins niet beschikbaar is voor de priklocatie in Hoorn. Volgens Katstra is er wel 'genoeg personeel en genoeg ruimte' om meer prikken te kunnen zetten.

Alle plekken bezet

Ook alle beschikbare plekken voor een vaccinatie worden in Hoorn benut, zo vertelt Katstra. "Op basis van de hoeveelheid vaccins die beschikbaar zijn worden de afspraken gemaakt en elke avond zijn alle vaccins op."

Hoeveel prikken er dagelijks wel gezet worden in Hoorn kon Katstra niet zeggen. "We schalen steeds meer op. Volgende week kunnen we in heel Noord-Holland Noord ruim 8.000 prikken per dag zetten." Dat komt neer op 56.000 prikken per week. Voor heel Nederland staan er deze week 1.011.335 prikken gepland.