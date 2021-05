Corona-afdeling van het Dijklander Ziekenhuis Purmerend is na maandenlange drukte opgeheven

Het aantal coronapatiënten in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend neemt steeds meer af en daarom is de corona-afdeling opgeheven. Een maand geleden was er nog veel drukte door de zorg van coronapatiënten. De speciale cohortafdeling van het ziekenhuis lag toen helemaal vol.

Op dit moment liggen er nog zes coronapatiënten in het Purmerendse ziekenhuis waarvan drie op de IC. "De coronapatiënten die op de cohortafdeling lagen zijn dus nu verplaatst. Deze zaal is nu leeg en schoongemaakt zodat de reguliere zorg er weer gebruik van kan maken."

"Gemiddeld worden er nu nog twee à drie coronapatiënten per dag opgenomen. In Purmerend is de cohortafdeling daarom opgeheven", vertelt woordvoerder van het ziekenhuis Iris Heijnen. In de cohortafdeling werden meerdere patiënten verpleegd die besmet zijn met het coronavirus. De patiënten die er nog zijn worden in gewone isolatiekamers verpleegd. "Hierdoor kan personeel efficiënter worden ingezet en zijn er meer bedden beschikbaar voor reguliere zorg", legt Heijnen uit.

Overvolle ic-afdelingen, afscheid van dierbaren op afstand en een zee van reageerbuisjes: corona houdt de zorg inmiddels ruim een jaar in z'n greep. In een vijfdelige serie lieten we zien wat dat voor het personeel van het Dijklander Ziekehuis betekent.

Drukte afgelopen tijd

Het personeel van de ziekenhuizen in Hoorn en Purmerend is al maanden druk bezig om coronapatiënten op te vangen en te verzorgen. In de eerste golf zag het Dijklander dat vooral mensen uit het zuiden van Nederland in het ziekenhuis werden opgenomen. Aan het einde van vorig jaar stegen de besmettingscijfers ook in deze regio erg hard, waardoor er meer patiënten uit West-Friesland opgenomen moesten worden in het ziekenhuis.

In heel Nederland werden zijn de IC-afdelingen uitgebreid, om zo tot een totaal te komen van 1.450 bedden. Ook het Dijklander Ziekenhuis heeft vorige maand het aantal bedden op de intensive care afdeling verhoogd. Daar is nu plaats voor twaalf coronapatiënten.

In het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn blijft de situatie voorlopig hetzelfde. "Daar liggen op dit moment nog acht coronapatiënten in ziekenhuis waarvan vier patiënten op de IC. De cohortafdeling is daar nog volop in bedrijf", aldus Heijnen.