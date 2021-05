Marit (40) revalideert al zeven maanden van corona: “Je wordt er wel onzeker van”

Marit Droog (40) uit Zwaag kreeg in oktober 2020 corona en heeft daar nu, zeven maanden later, nog steeds last van. Ruim een maand voordat ze ziek werd, is ze begonnen met hardlopen. Nu blijkt dat ze langdurige klachten heeft van corona, zogeheten Long Covid, helpt het hardlopen bij haar revalidatie. Verslaggever Sander Huisman spreekt met haar tijdens het hardlopen.

Ze heeft jarenlang gedacht dat het niks voor haar was; hardlopen. Maar toen ze de voordelen ervan zag en ook nog eens bij een loopgroep kon aansluiten, is Marit Droog uit Zwaag in september toch gestart met hardlopen. Ze was al zeven weken goed op weg toen ze corona kreeg. “Ik dacht dat ik daar met twee weken wel klaar mee was, en dan ga ik verder waar ik was gebleven.” Maar het duurde nog flink wat maanden voordat ze weer kon hardlopen. De eerste maanden redde ze het amper om naar het eind van de straat te wandelen. “Mijn werk is hier vijf minuten fietsen vandaan. Fietsen redde ik nog niet, maar ik was wel een half uur bezig met naar mijn werk lopen", herinnert Marit zich. Ze kwam dan oververmoeid op het werk aan. Artikel gaat verder onder de foto

Marit heeft het hardlopen weer opgepakt om te revalideren van long covid - Sander Huisman / WEEFF

Van de lichamelijke klachten had ze wel gehoord, maar dat er ook zoveel cognitieve klachten bij kwamen kijken, wist ze niet. Ze vergeet dingen en heeft black-outs. Thuis moet ze soms zoeken naar dingen en op het werk vergeet ze dingen of komt ze niet uit haar woorden. De revalidatie duurt lang. Er is wel iets verbetering op het cognitieve vlak en ook is ze al wel minder moe, maar langer dan een paar uur werken per week red Marit nu nog niet. Marit heeft het hardlopen wel weer opgepakt. Om conditie op te bouwen, maar ook om haar hoofd leeg te krijgen. “Op het gebied van vergeetachtigheid helpt het niet, maar ik kan inmiddels alweer drie kilometer hardlopen.” Ze wil misschien wel vijf kilometer gaan proberen in een half uur: “Ik hoef niet perse harder, maar het gaat mij erom dat ik tijd voor mezelf neem, dat is mijn doel.” Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland