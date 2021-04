Dorpeling of echt stadsmens? Zusjes Tromp zijn totaal verschillend

Ga je na je studietijd weer terug naar het dorp waar je geboren bent? De zusjes Tromp uit Hoogwoud kozen allebei precies het tegenovergestelde van elkaar. Dieuwertje koos ervoor om op te gaan in de massa in Amsterdam, Marijke wilde liever het ons-kent-ons van het dorp - waar ze een heel sociaal netwerk had aangehouden tijdens haar studie. Verslaggever Sander Huisman gaat op pad en zoekt de verschillen tussen een stadsmens of een dorpeling.

Ze woonden allebei in Amsterdam tijdens hun studie, maar Marijke - de jongste van de twee - kwam elk weekend terug naar Hoogwoud om hier haar vriendinnengroep te zien. Dieuwertje was juist blij dat ze niet terug hoefde. In Amsterdam kon ze de mensen kiezen met wie ze omging, en kon ze als ze wil even opgaan in de menigte. Na de studie kwam Marijke dus terug, maar bleef Dieuwertje in Amsterdam.

“Ik vond sociale contacten opbouwen en onderhouden heel moeilijk”, zegt Dieuwertje. “En dat ging over toen ik voor mezelf blanco opnieuw startte in een stad”, herinnert zij zich. “In een dorp is het moeilijk om te zeggen: Ik trek me even terug", zegt Marijke. Zij is nu alweer drie en een half jaar terug in Hoogwoud. “Ik heb die behoefte dan ook echt niet. Ik vind het wel leuk dat rondwandelen en lekker teuten." Dat verklaart dan ook haar terugkeer naar het dorp.

