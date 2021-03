Baksels over-opa komen tot leven na vondst receptenboekje

HOOGWOUD - Bij Bakkerij Baas in Hoogwoud maken ze sinds een paar weken letterlijk baksels naar grootvaders recept. Hans en Loes Baas vonden op zolder een aantekeningenboekje met ingrediënten uit 1893. Ondanks dat er geen duidelijke recepten in het boekje staan, bakken ze nog tot Pasen elke week een lekkernij van weleer. Verslaggever Sander Huisman ging op pad, voornamelijk om eens te proeven hoe het Loes en Hans vergaat.

"Eerst denk je het is een soort bijbel, maar het is eigenlijk ook wel een soort bijbel", bedenkt Loes Baas zich terwijl ze door het boekje bladert. Haar man Hans Baas is naast haar druk bezig één van de recepten uit het gevonden boekje te maken: citroenkoekjes. Het boekje waarin de over-opa van Hans bijna tachtig recepten opschreef over een periode van dertig jaar kent vooral ingrediëntenlijsten en niet echt uitgebreide bereidingswijzen. Hans en Loes hebben dus al wat zondagen thuis besteed aan het uitproberen van de baksels. "Dingen waarvan wij het bestaan niet wisten staan erin, het is net zoiets als vergeten groenten, je bent het gewoon vergeten", zegt Loes. Artikel gaat verder onder foto

Loes en Hans Baas bewaren het receptenboekje goed - Sander Huisman / WEEFF

Dat het boekje van 1893 is blijkt duidelijk aan de almanak die voorin gedrukt staat. Aanvankelijk wist het bakkerspaar alleen niet van wie het was. Via een achterneef in Scharwoude kwamen ze erachter dat opa Lely naast een bevriende bakker heeft gewoond, en dat opa fanatiek thuisbakker is geweest. Thuisbakkers zijn er meer in de familie, maar Hans is de eerste die van het bakken zijn beroep heeft gemaakt. Nog tot en met Pasen bakken Loes en Hans elke week een andere recept uit het boekje. "Maar sommige zijn zo lekker, die blijven waarschijnlijk wel in ons assortiment", lacht Loes.

Eén van de 60 recepten in het boekje van opa Lely - Sander Huisman / WEEFF