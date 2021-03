Vetkuif, jukebox en oude auto’s: Dennis is een en al rock-'n-roll

SCHELLINKHOUT - Zijn eigen huis is er te klein voor geworden, dus staat zijn Dodge die hij sinds een paar maanden aan het opknappen is in de garage bij zijn moeder die naast hem woont. Dennis van Kampen uit Schellinkhout heeft al jaren lang een passie voor de muziek en de spullen uit de jaren ’50. "En dan vooral 1956 en 1957, een beetje de hoogtepunt van de rock-’n-roll." Verslaggever Sander Huisman gaat op pad en dompelt zich onder in de rock-'n-roll wereld van Dennis.

In de gang staat meteen een jukebox van zijn zoon, die de passie voor jaren ’50 spullen van zijn vader een beetje heeft overgenomen. In de woonkamer past die jukebox niet meer want daar staat de jukebox van Dennis zelf; eentje voor twintig 78-toerenplaten die nog perfect werkt.



In de garage van zijn moeder, één deur verder, is Dennis al bijna een half jaar bezig met het opknappen van een Dodge Matador. Een gerestaureerde versie aanschaffen is financieel onmogelijk, dus wist hij er eentje uit Amsterdam te halen die al een tijdje stond weg te roesten aan de Herengracht. Over een half jaar wil Dennis er mee gaan rondrijden en weer rock-’n-roll-evenementen gaan bezoeken. Artikel gaat verder onder de foto

Dennis bij zijn Dodge Matador - Sander Huisman / WEEFF

De passie is begonnen bij de muziek die hij in zijn jeugd meekreeg van zijn ouders . "Mijn moeder draaide veel Slim Whitman, dat was een jodelende countryzanger, en ook wel Elvis Presley", vertelt Dennis. Daarna is hij de stijl van de platenhoezen gaan overnemen in zijn eigen kleding en haardracht. Uiteindelijk schafte hij zijn eerste jukebox aan en vanaf dat moment is zijn kleine verzameldrift begonnen. Artikel gaat verder onder de foto

De oude voertuigen op de oprit bij Dennis - Sander Huisman / WEEFF

Hoewel zijn zoon de hobby van zijn vader heeft overgenomen, is Dennis zijn vrouw ietsjes minder enthousiast. "Ze vindt het allemaal goed hoor, maar na twee platen uit de jukebox vindt ze het wel weer eens wat worden", zegt Dennis nadat hij een plaatje heeft laten horen uit zijn jukebox. "Ze is gek van Marco Borsato, die maakt geen 78-toerenplaten", grapt hij.