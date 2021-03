Walviskaak en opgravingen tonen rijke historie boerderij familie de Rijcke-Glas

GOUWE - Aan de prachtige boerderij van de familie de Rijcke-Glas pronkt een gevelsteen met duidelijk het jaartal 1671 erop. Het schip onder het jaartal doet vermoeden dat de voormalige bewoners iets met de scheepvaart uit die tijd van doen hebben. "Het is van mijn vrouw haar familie altijd geweest", zegt Co de Rijcke, die er nu nog met drie generaties onder één dak woont. Verslaggever Sander Huisman gaat in gesprek met Co en ontdekt een walviskaak en enorm bijzondere opgravingen op het erf.

Het is een opvallende verschijning, de boerderij langs de Gouwe bij Hoogwoud. Het is één van de tekenen dat er vroeger in de buurt veel rijkdom was, bijvoorbeeld bij mensen met aandelen in de scheepvaart uit de zeventiende eeuw. Zo ook de boerderij die altijd van de familie Glas is geweest; de Hoochhoutwout. Co de Rijcke vertelt over de voorvader van zijn vrouw: “Hij had aandelen in een schip. Maar hij voer zelf niet op een schip.”

Op één van de reizen met dat schip moet in de zeventiende eeuw ook een walviskaak zijn meegekomen, maar wanneer precies is niet duidelijk: "Er staat geen datum op, dus dat is moeilijk natuurlijk", grapt Co. De paal is jarenlang gebruikt voor de koeien en schapen om langs te schuren. "Het is heel zeldzaam hoor", voegt Co toe. Artikel gaat verder onder de foto.

Co de Rijcke bij de walviskaak achter in zijn tuin - Sander Huisman / WEEFF

Binnen moet verslaggever Sander eerst even goed zoeken naar de opgravingen die Co heeft gedaan in zijn tuin. De hele ruimte blijkt er vol mee te staan: de luxe majolica aardewerken borden. Ze zijn zo gaaf dat Sander ze niet aanziet voor opgravingen uit de tuin. "Het lag in de klei een paar meter diep", verklaart Co. "Onder het pad heeft een sloot gezeten, en daar hebben ze honderden jaren spullen in gegooid."

Bovenaan de trap staan nog meer opgravingen. Bijzonder is een hoek met Noord-Hollands slibaardewerk. "Dat gaat wel veel weg naar tentoonstellingen", vertelt hij. Omdat de musea nu dicht zijn is al het materiaal nu thuis bij de familie aan de Gouwe. "Vroeger keken ze er niet naar om dat bruine spul, en nu is het echt gewild. Het is echt iets Noord-Hollands. In Hoorn en Enkhuizen, daar vind je het."

Co vond gaaf majolica aardewerk in de bodem rond zijn huis - Sander Huisman / WEEFF