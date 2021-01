Eén jaar later: hebben vleermuizenkasten gezorgd voor de sloop van de Hemschool?

HEM - Eind januari 2020: in de buurt van de Hemschool worden meerdere vleermuizenkasten opgehangen, om een vleermuis uit de verlaten school te krijgen. Het dier houdt de sloop van de school tegen en het nieuwe onderkomen moet er voor zorgen dat de vleermuis de school verlaat. Maar hebben de vleermuizenkasten geholpen? En heeft de school plaatsgemaakt voor nieuwe ontwikkelingen? Nu een jaar later neemt verslaggever Sander Huisman je mee op pad naar Hem om te kijken of de vleermuis er nog is.