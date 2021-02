Op Pad: turborotonde in 2021 nog vervangen door stoplichten

HOORN - De turborotonde in Hoorn, een verschrikking in spitstijd voor inwoners en misschien wel een hoofdpijndossier voor menig ambtenaar. De rotonde wordt dit jaar nog aangepakt, omdat de meest cruciale plek om Hoorn in en uit te komen vaak tijdens piekmomenten vast staat. Alleen dat aanpakken gaat niet van harte, een eerder plan uit 2018 kon namelijk de prullenbak in door een rekenfout. Verslaggever Sander Huisman gaat op pad en interviewt wethouder Verkeer van de gemeente Hoorn Samir Bashara over hoe het er nu voorstaat.

"Als alles enigszins normaal verloopt en er geen gekke dingen gebeuren, zou het in ieder geval nog binnen dit kalenderjaar allemaal afgerond moeten zijn", is gelijk het positieve nieuws wat wethouder Samir Bashara weet te melden. Het project heeft al twee jaar vertraging opgelopen, omdat een eerder plan de prullenbak in kon na een rekenfout. In een laat stadium, naar de juiste verkeersoplossing voor de turborotonde op de N506, werd per toeval een aantal foutjes ontdekt. Daardoor kon het plan terug naar de tekentafel. De ingevoerde cijfers bleken door een menselijke fout niet te kloppen waardoor er werd gekozen voor een oplossing die in werkelijkheid de verkeersdrukte op piekmomenten niet aan zou kunnen. Artikel gaat verder onder de foto.

De turborotonde bij de provinciale weg in Hoorn - Sander Huisman / WEEFF

Extra rijstrook Uiteindelijk kwam de gemeente begin vorig jaar met een nieuw plan. "Waar het oude plan 2x2 rijstroken bevatte is dat nu 2x3 rijstroken geworden", legt Bashara uit. De extra rijstrook zal er voor zorgen dat ook in de spits het verkeer doorstroomt en er bijvoorbeeld geen files ontstaan op de A7.

Wanneer nu echt de schop in de grond? Na de vele vertraging gingen er rond de jaarwisseling juist stemmen op binnen de gemeente om het plan te vervroegen. Er werd eerder gewacht met de bouwwerkzaamheden, omdat er in juni het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gehouden zou worden. Dit omdat de ruim 2500 bestuurders uit het hele land dan geen last zouden hebben van de werkzaamheden. Eind januari werd echter besloten het congres dit jaar digitaal te organiseren en kwamen er vragen of de werkzaamheden aan de rotondes dan ook vervroegd konden worden. "Het zou misschien een paar weken eerder van start kunnen, maar het is niet zo dat we nu ineens een half jaar eerder van start kunnen, helaas zou ik zeggen", aldus Bashara.

Het plan dat de rotondes in Hoorn moet vervangen - Gemeente Hoorn