Op Pad: grasparkiet Remy praat Westfries

ENKHUIZEN - In tijden dat gesprekspartners schaars zijn, is het fijn om iemand te hebben om mee te praten. Wim en Dicky de Vries uit Enkhuizen hebben wel een heel bijzondere gesprekspartner: hun grasparkiet Remy. Wim de Vries: "Er waren zelfs mensen die zeggen: kan een grasparkiet praten? Nooit geweten!" Verslaggever Sander Huisman gaat op pad en gaat in gesprek met Wim, Dicky en grasparkiet Remy.

De familie De Vries uit Enkhuizen heeft meerdere grasparkieten gehad in het verleden. Per toeval kwamen ze erachter dat eentje kon praten: "Toen hoorde we dat beest ineens roepen ‘Trix, kom eens hier, plasje doen’. Omdat Dicky altijd tegen de hond zei: ‘Trix, kom eens hier, plasje doen."

Wim en Dicky waren zo verrast dat ze sindsdien elke parkiet die ze hebben, proberen te laten praten: "En de een die pikt dat beter op dan de ander", zegt Dicky: "maar Remy is er wel heel goed in." Wim vult aan: "Hij is kampioen hoor voor ons."