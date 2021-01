VIDEO: Op pad door een verlaten West-Friesland tijdens de avondklok

Om 21:00 uur zondagavond staat Sander op het Raadhuisplein in Wervershoof. Op een enkele auto en een verdwaalde fietser na is het rustig. De scooterrijder die langskomt, is ook net te laat thuis. "Ik ben nog onderweg ja. Niet helemaal legaal want ik ben tien minuten te laat." Ook al is de man onderweg naar huis voor een warme kop koffie, helemaal eens met de maatregel is hij het niet. "Ik heb met corona wat minder. Dus of dit de ideale maatregel is, vraag ik me wel af."