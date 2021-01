VNG Jaarcongres in 2022 naar West-Friesland, dit jaar digitale editie

WEST-FRIESLAND - In verband met de coronamaatregelen wordt het VNG Jaarcongres, dat dit jaar in West-Friesland gehouden zou worden, verschoven naar juni 2022. Wel komt er dit jaar een digitale editie. Dat heeft de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met de Westfriese gemeenten bekendgemaakt.

West-Friesland zou het afgelopen jaar al de honneurs waarnemen en het grootste congres van Nederland organiseren waarbij 2.500 lokale bestuurders uitgenodigd werden om kennis te maken met de regio. Door het uitbreken van het coronavirus werd het congres uitgesteld naar dit jaar, maar nu er geen duidelijkheid is over de zomer heeft de organisatie het zekere voor het onzekere genomen en besloten om het evenement naar juni 2022 te verschuiven.

In plaats van het VNG Jaarcongres te organiseren waarbij iedereen bij elkaar komt en elkaar kan ontmoeten, wordt er dit jaar gekozen voor een digitale editie. Het is nog niet bekend wanneer deze gehouden gaat worden. Ook voor volgend jaar zijn er behalve de maand waarin het wordt gehouden vooralsnog geen data bekend.

West-Friesland op de kaart

Het VNG Jaarcongres is voor de zeven gemeenten in West-Friesland een uitgelezen mogelijkheid om de regio op de kaart te zetten. Door de bestuurders zoveel mogelijk te laten zien, horen en proeven van de regio kunnen de Westfriezen laten zien waarom de regio in de top tien van meest aantrekkelijke regio's van Nederland hoort.

"Met het binnenhalen van het VNG Jaarcongres laten we als Westfriese gemeenten wederom zien dat onze samenwerking onze kracht is", vertelde de Opmeerse burgemeester Gertjan Nijpels eerder aan NH Nieuws. "We krijgen een unieke kans om onze regio nog meer op de kaart te zetten."