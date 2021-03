Hoe schrijf je West-Friesland? Of Westfriesland? En wat is het eigenlijk?

Toen ik anderhalf jaar geleden bij de omroep begon, werd er al vrij snel gezegd dat we programma’s maken voor de zeven gemeenten van West-Friesland. "Maar er zijn toch veel meer gemeenten binnen de Westfriese Omringdijk?", dacht ik meteen. Maar ik hoorde steeds meer over de Westfriese Zeven, ook buiten onze omroep. En omdat ik sinds kort het programma Sander Op Pad in West-Friesland maak, wilde ik nu toch weten: wat is nou West-Friesland? En dan maar meteen: hoe schrijf je het dan eigenlijk?

Sander Op Pad in West-Friesland - Chantal Bos / WEEFF

Voor het eerste programma dat ik voor WEEFF en NH maakte sprak ik onder andere Ina Broekhuizen, schrijfster en West-Friesland-kenner. Ik moest mijn zoektocht maar eens beginnen bij haar aan de keukentafel in Wognum. Door de toon waarop ze begon merkte ik meteen al dat zij ook stellig duidelijk maakte dat West-Friesland inderdaad het gebied is binnen de Omringdijk. We tekenden die dijk - de officiële grens dus - op een kaart. Bekijk deel 1 van dit drieluik hieronder:

Maar hoe zat dat nou met die zeven gemeenten? Ik leerde dat er een bestuursorgaan is met de naam 'Pact van Westfriesland'. Maar niet alle gemeenten van West-Friesland horen bij dat pact. Voelen die anderen zich niet buitengesloten? En is het niet egoïstisch om dan toch het pact de naam Westfriesland te geven, terwijl niet iedereen meedoet? Allemaal vragen die ik stelde aan de voorzitter van dat pact - burgemeester van Hoorn - Jan Nieuwenburg. Bekijk deel 2 van dit drieluik hieronder:

De burgemeester wist niet te vertellen waarom onze regio West-FRIESLAND heet - met de link naar Friesland - dus vroeg ik het aan Jan de Bruin van het Westfries Archief. Wanneer wordt de naam voor het eerst genoemd en hoe schrijven ze het in de archieven eigenlijk? Met of zonder streepje?

Een proces van 60 jaar En ik wilde ook weten of dat verschil tussen de Westfriese Zeven en de rest van de regio binnen de Omringdijk in de geschiedenis al eerder een bepaalde scheiding is geweest, en hoorde van Jan de Bruin over het Groot Proces: 60 jaar lang werd er bestuurlijk iets uitgevochten tussen het oostelijk en westelijk van West-Friesland. Bekijk deel 3 van dit drieluik hieronder: