Tranen van geluk bij Syrische vluchteling Zohor (32) die voor het eerst stemt

HOORN - De tranen staan Zohor Al Masry in de ogen nadat ze vandaag gestemd heeft in een stemlokaal in Hoorn. "Ik kan gewoon stemmen, zonder bloed, zonder oorlog, zonder schreeuwen." Sinds vijf jaar woont Zohor in Nederland, en vandaag mocht ze voor de eerste keer in haar leven stemmen. Verslaggever Sander Huisman ging met haar en haar man Mohammad mee op pad naar de stembus.

Dat het niet vanzelfsprekend is dat we het recht hebben om te stemmen besef je je als je maar even met Zohor praat. Ze was al twee keer in haar leven vluchteling: ze is van Palestijnse afkomst en woonde enkele tientallen jaren in Syrië. Wat haar in Syrië niet gebeurde, gebeurt haar in Nederland wel; ze krijgt de nationaliteit van het land waar ze woont. Daarom maakte ze vandaag voor het eerst in haar leven gebruik van haar stemrecht. Artikel gaat verder na de foto

Zohor stemt voor het eerst in haar leven - Sander Huisman / WEEFF

De man van Zohor is Mohammad Kafina die anderhalf jaar eerder uit Syrië moest vluchten. Hij komt in Nederland terecht en probeert vervolgens zijn gezin hiernaartoe te halen. Doordat ze allebei Palestijn zijn met andere papieren is dat voor Zohor en de kinderen een bijzonder lastig traject. Na anderhalf jaar wordt het gezin eindelijk herenigd. Ze wonen nu al bijna vijf jaar in Hoorn. Artikel gaat verder na de foto

Zohor en haar man Mohammad op weg naar het stembureau - Sander Huisman / WEEFF

Als ze haar stembiljet nog maar net in de stembus heeft gestopt, fluistert ze verslaggever Sander met een glimlach toe: "Vrijheid is te makkelijk." Eenmaal buiten staan de tranen haar in de ogen. "Ik gebruik vandaag een rode pen, en wij gebruiken in ons land rood bloed. Dat zijn echt grote verschillen."