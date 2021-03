Eerste tussentijdse opkomstcijfers bekend, lange rijen in Hoorn

WEST-FRIESLAND - Een aantal Westfriese gemeenten hebben de eerste tussentijdse opkomstcijfers van de Tweede Kamerverkiezingen bekendgemaakt. In Hoorn is 30 procent van de kiesgerechtigden al komen stemmen. In de SED-gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) ligt het iets lager dan het landelijke gemiddelde van 30 procent.

In Drechterland hebben tot vandaag 11.00 uur in totaal 3.557 mensen gestemd. Dat is 23,28 procent van het aantal kiesgerechtigden in de gemeente. In Stede Broec was dit 23,85 procent. En in Enkhuizen nog iets meer, namelijk 26,34 procent.

In Hoorn ligt het tussentijdse opkomstcijfer wat hoger, daar was de opkomst om 12.00 uur 30 procent van het aantal kiesgerechtigden. Hoorn houdt op hun website bij hoe druk het bij de stembureaus is, vooral in de wijk Kersenboogerd moeten mensen wat langer wachten. "Het is de moeite waard om te wachten", aldus een van de inwoners.

