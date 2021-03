Veehouder gaat stemmen in stijl: "Niet alleen op de trekker naar het Malieveld"

ZUIDERMEER - Van een stormloop is geen sprake bij het enige stembureau van Zuidermeer. Wel was er één inwoner die voor de nodige reuring zorgde. Melkveehouder René Staal kwam in stijl z'n stembiljet invullen.

NH Nieuws

In Zuidermeer is het vanmorgen stil op straat, totdat tussen het gefluit van de vogels het geluid van een trekker de stilte verdrijft. Achter het stuur zit melkveehouder René Staal, die op weg is naar het stemlokaal.

"Het is een beetje een ludieke actie", zegt Staal tegen NH Nieuws. "Ik wil gewoon de agrarische sector proberen positief te promoten. Dat we niet alleen de trekker gebruiken om naar het Malieveld te rijden, maar die gebruiken we ook als werktuig en ook als transportmiddel als we gaan stemmen." Artikel gaat verder onder de video.

Veehouder René Staal komt met de trekker naar het stembureau - NH Nieuws

Staal windt er geen doekjes om: hij gaat stemmen op de Boer Burger Beweging. "Het is tijd dat er een andere wind gaat waaien en er een andere kijk komt op de agrarische sector", zo vindt hij. De gemeente Koggenland, waar Zuidermeer onder valt, telt ruim honderd veehouderijen. Daarvan is Staal de enige die op deze 'ludieke' manier naar het stembureau gaat. Maar hij verwacht niet de enige te zijn die op de Boer Burger Beweging gaat stemmen. "Er zijn verschillende discussies natuurlijk, maar wat ik ervan meekrijg is dat dit één van de favoriete partijen op het agrarische gebied is." 'Meer boer-minded' Vanwege het stikstofbeleid was de afgelopen kabinetsperiode onrustig voor de boeren. Zelf stond Staal ook regelmatig op de barricade tijdens de boerenprotesten. Maar of deze verkiezingen daar een einde maken? "Laten we het hopen", aldus Staal. "Het zou voor mij en heel veel andere agrariërs een hoop rust geven als er een keertje een kabinet kwam dat wat meer op had met de agrarische sector." Paard Niet alleen melkveehouder René trok in stijl naar het stemlokaal, ook Ad Baltus had origineel vervoer geregeld. De voorman van de boerenprotesten trok vandaag met paard-en-wagen naar de stembus.