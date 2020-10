Ad Baltus over de BoerBurgerBeweging: ''Ik wil de rust terugbrengen in Den Haag''

Door alle zorgen die boeren hebben, verwacht de partij vijf of zes zetels te behalen. Ad Baltus staat als achtste op de kandidatenlijst maar heeft er vertrouwen in om een plekje te bemachtigen in de Tweede Kamer. Volgens Ad is er te veel 'emotiepolitiek' aanwezig in de Tweede Kamer en wordt er te weinig gekeken naar de feiten en 'boerenverstand'.

Door juist wel naar de feiten te kijken wil Ad de rust terugbrengen in Den Haag. Naast zijn melkveehouderij is Ad ook werkzaam bij de brandweer. Daarom moet Ad maatregelen nemen als hij verkozen wordt. ''Als ik in de Tweede Kamer beland, moet er meer personeel worden aangenomen op het melkveebedrijf',' zegt Ad.