Moeder voorman boerenprotest: "Reken op twee zetels"

ZUIDSCHERMER - Zoals hij campagne voerde voor de verkiezingen, zo ging de voorman van de boerenprotesten Ad Baltus ook naar de stembus: met paard en wagen. Vandaag nam hij ook zijn trotse ouders mee in de koets.

In de peilingen staat de BoerBurgerBeweging, kortweg BBB, op één zetel. Maar Corry Baltus heeft het volste vertrouwen in de partij van haar zoon. "Ik reken toch wel op twee, misschien wel drie zetels", zegt ze.

Ad Baltus staat als achtste op de lijst. Maar mocht hij onverhoopt toch voldoende voorkeursstemmen krijgen, dan is de veehouder uit Zuidschermer er klaar voor om naar Den Haag te gaan.

Boerenverstand

Het afgelopen jaar was Baltus wel vaker in de Hofstad: vooraan bij de boerenprotesten. Als het aan hem ligt maakt het actievoeren vanaf nu plaats voor 'meer gezond boerenverstand' in de landelijke politiek.

Boeren vrezen voor strenge regels door de stikstofwet en een noodgedwongen stop van veel agrarische bedrijven. De onrust van de afgelopen jaren heeft de melkveehouder over de streep getrokken om zelf de politiek in te gaan.

"Het is een spannende dag", zegt hij bij het stembureau tegen de verslaggever van NH Nieuws. "Vanavond weten we wat het heeft opgeleverd." Zijn moeder vult aan: "Maar ook als ze geen zetel halen, dan gaan ze door hoor."