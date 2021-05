Gaby verbouwt haar eigen droomhuis: “Kan je dat wel alleen?”

Ze had eigenlijk nog twee jaar langer willen sparen, maar toen kwam haar droomhuis beschikbaar: een bouwval in de Hoornse binnenstad aan het water. Gaby van Iersel (28) is, naast haar baan in de zorg, druk bezig om haar eigen huis te verbouwen. “O, doe je dat alleen? Kan je dat wel?” zijn een aantal van de reacties die ze kreeg. “En wie helpt je dan, wie doet het dan voor je?” kreeg Gaby ook als vraag. Maar het meeste werk doet Gaby zelf. Verslaggever Sander Huisman ging op pad en sprak met Gaby tijdens het isoleren van een muurtje.

“Als je gewoon een baan hebt en wat spaargeld, kom je al een heel eind”, zegt Gaby op de vraag of het gewoon is dat iemand in z’n eentje een huis koopt. En blijkbaar is het ook nog opmerkelijk dat een vrouw alleen een huis koopt en het zelf verbouwt. “Dat heb ik inderdaad vaak gehoord. Maar; nee, ik doe het zelf", zegt Gaby terwijl de glaswol in een muur stopt. Begin januari kreeg Gaby de sleutel van haar droomhuis en amper 4 maanden later heeft ze bijna alles aan de binnenkant gesloopt. Op de bovenverdieping beginnen zelfs alweer kamers zichtbaar te worden en krijgt haar droomhuis echt vorm. De gehele vloer op de benedenverdieping werd tientallen centimeters verlaagd, en het plafond dat 40 jaar geleden geplaatst werd, moest juist wijken om 70 centimeter meer hoogte in de kamer te creëren. “Het is zeker rigoureus”, zegt Gaby lachend. Artikel gaat verder onder de foto's

Gaby werkt als operatie-assistent en verbouwt haar eigen huis - Aangeleverd / Sander Huisman / WEEFF

“Omdat ik in de zorg werk is een hypotheek krijgen in deze tijd veel makkelijker”, weet Gaby. Als operatie-assistent in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn wordt ze de laatste tijd vooral veel ingezet op de intensive care-afdeling. “Hand- en spandiensten, je kan altijd een helpende hand bieden, patiënten helpen draaien”, zegt Gaby over de extra werkzaamheden van het afgelopen jaar. En binnenkort verwacht Gaby juist weer drukte op de operatiekamers als de uitgestelde operaties moeten worden ingehaald. Artikel gaat verder onder de foto

Gaby verbouwt zelf haar eigen huis - Sander Huisman / WEEFF

Mensen zijn nog wel eens verbaasd dat ze als operatie-assistent ook handig genoeg is om haar huis te verbouwen. “Eigenlijk op de OK klus je soms ook: met boormachines en schroefmachines.” Ondanks haar werk in het ziekenhuis heeft Gaby toch ook nog tijd om zelf een compleet huis te verbouwen. “We kunnen niet meer de kroeg in, je moet toch wat in je vrije tijd.” Meer over het droomhuis van Gaby staat op haar Instagrampagina

