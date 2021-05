Leven van Riek krijgt zin door het geven van Nederlandse les aan Poolse vrouwen

Een jaar geleden belde Sander aan bij huizen langs de Omringdijk om te kijken hoe het met de mensen ging tijdens de eerste coronagolf. Het afgelopen jaar heeft hij regelmatig teruggedacht aan Riek Obbink uit Aartswoud. Hij belde bij haar aan en meteen in haar eerste zin vertelde ze dat ze longkanker had en al zes jaar in reservetijd leefde. Ze maakte zich geen zorgen om corona in haar ruime tuin langs de dijk. Precies één jaar later wil Sander, even los van corona, verder met haar praten om te kijken hoe het nu met Riek gaat.

Sander heeft zich wel eens zorgen gemaakt om Riek Obbink. Tijdens zijn eerste ontmoeting zei ze meteen in de eerste zin al dat ze bij de risicogroep hoorde, dus hij had zelfs voor hij haar belde vorige week opgezocht of er geen overlijdensbericht was van haar. Gelukkig was dat niet zo, en klonk ze aan de telefoon vol levenslust: ze was nog steeds bezig met taallessen geven aan Poolse vrouwen.

Riek geeft taallessen aan Poolse vrouwen - Sander Huisman / WEEFF

Hoe is het om te horen te krijgen dat je longkanker hebt met de voorspelling dat je nog maar één jaar te leven hebt en vervolgens al bijna zeven jaar langer heb doorgeleefd. Riek vergeet soms zelfs dat ze ziek is. Maar ergens is er toch iets in haar leven geslopen waardoor ze moeite heeft om de dag door te komen. Een ochtenddepressie noemt ze het zelf. Of het door de medicijnen, haar ziekte of de leeftijd komt, weet ze niet. Een bezoek aan de psycholoog en medicijnen tegen depressie helpen niet. Waardoor Riek wel haar bed uit komt, is het geven van taallessen aan buitenlandse vrouwen. Als Sander binnenkomt in haar kleine lesruimte geeft ze les aan Joanna. De Poolse begon ooit met Nederlandse lessen bij Riek, maar nu leert ze Engels. Riek heeft haar hele leven Nederlands en Engels gegeven op een middelbare school, en nu bijna 20 jaar na haar pensioen doet ze dat nog steeds. Column gaat verder onder de foto

Riek Obbink - Sander Huisman / WEEFF

Riek relativeert veel dingen en lijkt vrij nuchter. Hoewel ze af en toe wat vergeet, komt ze kwiek en wijs over. Het is voor Sander moeilijk voor te stellen dat de lol die ze uitstraalt bij haar lessen en de nuchterheid die in haar woorden zit in het interview, verdwijnen als hij straks weer weg is. Gelukkig is haar man nog bij haar, want helemaal alleen zijn kan Riek niet. Bekijk meer afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland