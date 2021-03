In de Eftelingrij voor een vaccin: prikpilot in Hoorn moet aantal vaccinaties opschroeven

HOORN - Op de nieuwe priklocatie bij IJsbaan de Westfries wordt getest om 4.500 prikken per dag te zetten. Dat is een recordaantal voor de regio Noord-Holland Noord, want in Middenmeer, Den Helder en Alkmaar is een maximum van 3.000 prikken per dag. De West-Friese priklocatie gaat op donderdag 1 april open.

Els Tol van GGD Hollands Noorden vertelt over de nieuwe XL-priklocatie. - NH Nieuws

Al doende leert men. Zo komt het dat de GGD Hollands Noorden het aantal dagelijkse vaccinaties op de nieuwe locatie wil opschroeven tot 4.500. Het loopt bij de huidige priklocaties in Noord-Holland Noord vooral spaak bij de administratieve handelingen. Vanwege het administratieproces is de prikstoel soms voor langere tijd leeg is. Door de capaciteit op de administratie te verhogen, moet er straks aan de lopende band geprikt worden.

Dit is hoe de pilot op de nieuwe priklocatie in Hoorn werkt. - NH Nieuws

Bij IJsbaan de Westfries worden vandaag de laatste opbouwwerkzaamheden verricht. De ijsvloer is bedekt met een laag beton. Wie de hal binnenkomt loopt tegen een grote tent aan. "Hier komen we meteen bij de Eftelingrij", vertelt facilitair manager Els Tol. Voor de tent staat namelijk - net zoals in de Efteling - met afzetlint een zigzagroute uitgestippeld. "Hier staat iemand van de beveiliging die bekijkt of je je gezondheidsverklaring goed hebt ingevuld", legt Tol uit. "Als we straks alle vaccins ontvangen en alle lijnen gaan open - dat zijn er in totaal zestien - dan staat het echt helemaal vol." Eén prikker, twee vaccinaties Aanstaande donderdag 1 april wordt de eerste prik gezet. De zestien prikstoelen zijn in acht grote ruimtes neergezet. Eén zogenoemde prikker loopt heen-en-weer tussen de twee mensen die gevaccineerd moeten worden. Terwijl de eerste bezig is bij de administratie, wordt er bij de ander geprikt. Op de vaccinatielocaties in Den Helder, Alkmaar en Middenmeer is het praktisch mogelijk om 3.000 prikken per dag te zetten. Dat aantal wordt op dit moment niet gehaald, vertelt GGD Hollands Noorden directeur Edward John Paulina. "Er zijn nog niet genoeg vaccins." BioNTech/Pfizer is beschikbaar, AstraZeneca heeft leverproblemen, zo laat Paulina weten. "Zometeen komt Moderna erbij en eventueel Janssen. Als ze er allemaal zijn, dan kunnen we hier maximaal prikken."

De vier koelkasten worden morgen gevuld met vaccins. - NH Nieuws

Er liggen bij de GGD Hollands Noorden volgens Paulina geen vaccins onnodig op de plank. Al kan dat soms wel zo lijken, legt Paulina uit. De voorraad vaccins wordt wekelijks aangevuld. "Kom je op zondag, dan denk je: 'hé zeshonderdduizend vaccins, dat is veel'. (...) Kom je op vrijdag dan ligt er bijna niks." Daar komt nog de vaccinatiestop van AstraZeneca bij. Die voorraad werd wel geleverd, maar kon tijdelijk niet gebruikt worden voor een vaccinatie. 24/7 vaccineren is mogelijk De vaccins die binnenkomen moeten binnen één à anderhalve week gebruikt worden. Mocht de pilot in Hoorn een succes blijken, dan wordt gekeken of andere priklocaties in Noord-Holland Noord ook omgebouwd kunnen worden. Een voorwaarde is wel dat een verbouwing het vaccineren niet mag onderbreken. Wat betreft capaciteit van de medewerkers, is het volgens Paulina mogelijk om in de toekomst ook 24/7 te vaccineren. "Bij ons is alles mogelijk. (...) Al verwacht ik niet dat dat gaat gebeuren - maar het kan wel zijn dat we tot 10 uur 's avonds open blijven. Het personeel is er voor, de vaccins moeten er voor zijn. Dat is dat zeker een mogelijkheid."