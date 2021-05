Besmettingen dalen: eerste Noord-Hollandse regio's naar lager risiconiveau

Daarmee zijn de Noord-Hollandse regio's de eerste twee in Nederland die op een lager risiconiveau gesteld worden. In Zaanstreek-Waterland zijn tussen 20 en 26 mei 114 besmettingen per 100.000 besmettingen geregistreerd. In de Gooi en Vechtstreek zijn dat 95 besmettingen.

Dat de twee regio's nu naar een lager risiconiveau gaan, maakt voor de coronamaatregelen nog geen verschil. De huidige coronamaatregelen gelden momenteel voor het hele land en dat verandert nog niet. Als de situatie het later toestaat, bestaat de kans dat er wel weer per regio verschillende maatregelen kunnen gaan gelden. Zo was er vorig jaar zomer, aan de hand van de besmettingscijfers, in de ene regio meer mogelijk dan de andere regio. Zo waren er bijvoorbeeld verschillen in het maximale aantal gasten op een bruiloft.

Noord-Holland Noord heeft minste besmettingen

Noord-Holland Noord is de regio met het laagste aantal besmettingen per 100.000 inwoners, namelijk 84. Die regio blijft echter staan op 'zeer ernstig', vanwege het nog relatief hoge aantal ziekenhuisopnames. Daar zijn de afgelopen week dertig mensen per één miljoen inwoners opgenomen in het ziekenhuis. In Zaanstreek-Waterland zijn dat er 24, in de Gooi en Vechtstreek 19.

Aan het eind van 2020 en het begin van 2021 stond GGD Hollands Noorden juist aan kop als het ging om het aantal besmettingen. In de week van 22 december was het weekgemiddelde het hoogst: in één week werden toen 510 besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd. Dat komt neer op 3.400 besmettingen.