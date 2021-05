GGD gaat ook zonder afspraak op corona testen, hoopt op grotere toeloop

Dat het aantal nieuwe coronabesmettingen afneemt, is ook merkbaar in de GGD-teststraten. In de teststraten in Purmerend en Zaandam is het zelfs zo rustig dat het vanaf maandag niet langer nodig is om een afspraak te maken.

"Het aantal mensen dat zich laat testen is de laatste weken sterk teruggelopen. De GGD hoopt dat door het laagdrempelig aanbieden van de coronatest meer mensen met coronaklachten zich laten testen", laat een woordvoerder van GGD Zaanstreek-Waterland weten.

"Vanaf maandag 24 mei kan je zonder afspraak terecht op de teststraten in Purmerend en Zaandam voor een PCR-test. En vanaf dinsdag 25 mei ook op de teststraat in Wormerveer."

Daling

Sinds maart daalt het aantal gemeten besmettingen langzaam en ook deze week zet die trend zich door in de regio. Alhoewel het nu de goede kant op lijkt te gaan, blijft het besmettingsrisico op het hoogste niveau 'zeer ernstig' staan. Er is in Zaanstreek-Waterland deze week een persoon overleden aan corona.

Ook in de ziekenhuizen in Noord-Holland is, net zoals landelijk, een zichtbare daling te zien in het aantal COVID-opnames op de IC en de kliniek. "Het Zaans Medisch Centrum heeft aangegeven vanaf deze week de reguliere zorg weer deels op te schalen", aldus de GGD-woordvoerder.