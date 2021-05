Opnieuw sterke daling in aantal positief geteste Westfriezen op corona

Het aantal Westfriezen dat in twee weken tijd positief test op het coronavirus blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met behulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Ten opzichte van de voorgaande periode blijkt dat in de afgelopen twee weken ongeveer 350 minder mensen positief zijn getest op corona.

In de afgelopen twee weken zijn 403 mensen positief getest op het coronavirus. In deze periode belandden twee mensen in het ziekenhuis en overleed niemand aan de gevolgen van corona. In de twee weken hiervoor werden 773 mensen positief getest op het virus.

De gemeente Koggenland spant de kroon. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 329,7 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 75 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 69.

Halveringen

Koggenland is de enige gemeente in West-Friesland waar het aantal positief geteste inwoners ten opzichte van de voorgaande periode is gestegen. In de overige zes gemeenten vond juist een sterke daling plaats, waarbij de gemeente Hoorn eruit springt. Daar is het aantal positief geteste inwoners in twee weken tijd meer dan gehalveerd. Dit geldt ook voor de gemeenten Enkhuizen en Opmeer.

In Hoorn zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 152,9 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 112 personen positief hebben getest op corona. In de twee weken hiervoor waren dit er nog 280.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: