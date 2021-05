Bloemendaalse bonje met broers na 12 jaar bezegeld met geheim akkoord

Een langslepend conflict tussen Bloemendaal en de broers Hans en Rob Slewe, dat 12 jaar duurde, is afgesloten. De gemeente en de tweeling hebben geheime overeenkomsten gesloten, die gisteravond zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. De partijen kwamen op voet van oorlog met elkaar te staan sinds de Slewes het landgoed Elswoutshoek kochten in Overveen.

Burgemeester Elbert Roest schrijft op zijn Facebookpagina dat de kwestie Elswoutshoek in de gemeente 'veel onrust teweeg heeft gebracht'. "De impact op de betrokken gezinnen is groot geweest. Het is in het belang van de inwoners van Bloemendaal om het tij te keren. Afsluiting van deze kwestie komt de bestuurbaarheid van de gemeente ten goede. Bovendien vindt de gemeente het belangrijk een oplossing te zoeken in het geval van een geschil met haar burgers."

Ook schrijft hij: "Alle betrokkenen kunnen het dossier nu afsluiten en daarmee komt een definitief einde aan een langslepende zaak." Verder benadrukt hij dat partijen geen uitspraken doen over de overeenkomsten. Hoeveel deze deal de gemeente gaat kosten, zullen de Bloemendalers nooit weten komen. De twee partijen stonden tot voor kort nog tegenover elkaar voor de rechter. Deze dwong een mediationtraject af. De deal is hier het gevolg van.

Maffia

De affaire Elswoutshoek heeft de gemeenschap en de broers veel geld gekost. Daarnaast is er veel tijd in de affaire gestopt door zowel de gezinnen als de politiek. Bovendien moesten de gezinnen ermee leven dat ze als maffia werden bestempeld. Rob Slewe schreef daarover de boeken 'Niet ons soort mensen' en 'In Bloemendaal is de maffia de baas'. De broers Slewe zeggen dat ze stelselmatig zijn tegengewerkt bij hun plannen met de woningen op Elswoutshoek. De gemeente heeft onder meer beweerd dat de Slewes zich intimiderend hebben gedragen ten opzichte van ambtenaren. De kwestie Elswoutshoek verdeelt Bloemendaal nog steeds: tot op de dag van vandaag wijzen dorpsbewoners en politici verschillende kanten op als er naar de schuldigen wordt gezocht.

NH Nieuws maakte in 2018 een portret met de twee broers die hun kant van het verhaal vertelden: