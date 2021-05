Streep door nieuwe grote evenementen: niet mogelijk door personeelstekort bij politie

Er kunnen de rest van het jaar geen nieuwe evenementen meer georganiseerd worden in Noord-Holland. Dat stelt de politie tegen NH Nieuws. Personeelstekort en de te verrekenen overuren laten dat niet toe. Evenementen die al gepland staan, kunnen gewoon doorgaan. Maar organisatoren van evenementen die nu nog geen vergunning hebben, hoeven niet op een 'go' te rekenen.

Organisatoren van nieuwe grote evenementen kunnen het wel vergeten. "Dat gaat hem niet worden", zegt de politiewoordvoerder stellig. Als zij besluiten om zelf beveiliging te organiseren, dan moet dat nog steeds in overleg met de gemeente. Voor de veiligheid van de openbare orde is overleg met de gemeente, politie, brandweer en hulpverlening nodig. Zij kijken zij of ze paraat moeten staan en of daar capaciteit voor nodig is.

Het personeelstekort bij de politie is al langer een probleem. Woordvoerder van de politie regio Noord-Holland Erwin Sintenie zegt dat de schaarste die er al was wat groter is geworden. "Evenementen die nu staan en een vergunning hebben gekregen gaan door. Maar voor evenementen die nu nog worden aangevraagd wordt dat lastig", legt hij uit.

"We zullen proberen om de toezeggingen die we gemaakt hebben met de evenementenkalender die nu staat voor 2021 na te komen."

Ook de doorgang van al geplande evenementen is nog niet honderd procent zeker. Toch streeft de politie daar wel naar. "We zullen proberen om de toezeggingen die we gemaakt hebben met de evenementenkalender die nu staat voor 2021 na te komen", zegt Sintenie.

Ook het nog altijd aanwezige coronavirus maakt de boel nog onzeker, stelt de politie. "Op dit moment hebben we nog met een pandemie te maken en ik kan niet voorspellen wanneer deze ten einde is. De wil is er wel, maar we laten ons nog steeds leiden door de wetgeving. Dat is het keurslijf waar we nu in zitten. Waar iedereen nog in zit."

Kritisch kijken naar agenda

Met elk jaar tachtig evenementen is de gemeente Haarlemmermeer een van de belangrijkste Noord-Hollandse festivallocaties. De wat grotere en bekende evenementen in deze gemeente zijn Mud Masters in juli en Mysteryland in augustus. Die gaan allemaal door, volgens Petra Faber, woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer. "Als je kijkt naar de Haarlemmermeer, dan kijken we kritisch naar de evenementen. Maar wat we nu op het lijstje hebben staan, dat gaat door."

Afgelopen week werd bekend dat het Veerplas festival in de Waarderpolder in Haarlem het eerste festival is dat na de coronalockdown doorgaat. Het festival zou eerst plaatsvinden op 12 juni, maar de organisatie verschoof het afgelopen voorjaar naar de nieuwe datum op 24 juli. Organisator Bart Geleijnse zei daarover dat het nog steeds afwachten is hoe het gaat, maar ze zien het positief in.

Druk op de politie

Deze week kwam de politie nog in actie voor een betere CAO. De landelijke politiebonden zijn het niet eens met de minister over de hoogte van de looneis en de tweemalige bonus. Henk van de Langemaat, aanspreekpunt van de actie en ook politieagent gaf afgelopen dinsdag de volgende reactie: "In coronatijd draaien we 10 tot 12 uurs-diensten exclusief reistijd en we moeten veel vrije tijd inleveren. Dat doen we allemaal gemotiveerd, want we willen ons werk zo goed mogelijk doen. We moeten er wel zijn, want anders wordt het chaos. Daar mag wel een keer iets tegenover staan." Als de politiebonden en de overheid het op deze punten niet eens worden, is het mogelijk dat de hele CAO op wankelen staat.

De acties gaan door voor een betere CAO. Vandaag staat de politie op de Dam in Amsterdam.