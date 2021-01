Le Champion schrapt alle sportevenementen tot de zomer

ALKMAAR - Sportorganisatie Le Champion in Alkmaar heeft besloten alle sportevenementen tot 1 juni 2021 te annuleren. De organisatie acht het niet realistisch te veronderstellen dat voor deze datum al grote, fysieke sportevenementen voor fietsers, hardlopers en wandelaars verantwoord kunnen plaatsvinden. Deelnemers die in 2020 een kortingscode hebben ontvangen voor de betreffende evenementen die nu weer worden afgelast, krijgen een oplossing geboden.

De 30 van Zandvoort, de Omloop van Zandvoort, Zandvoort Circuit Run, Fiets4Daagse Hoorn, de Oer-IJ Expeditie en de Fiets4Daagse Alkmaar gaan dus niet door. In de periode tot 1 juni zouden ook de Ronde van Noord-Holland en Alkmaar City Run by night plaatsvinden. Voor deze twee evenementen wordt onderzocht of een nieuwe datum later dit jaar wel haalbaar is.