Groen licht voor eerste festival Haarlem: "Het begint aan alle kanten te kriebelen"

Op 24 juli klinkt er weer luide muziek en kan er weer volop worden gedanst op het terrein bij de Veerplas. Het lokale Veerplasfestival gaat namelijk door en dat is goed nieuws voor de liefhebbers van techno en 80's en 90's hits. "Het is het eerste festival voor deze regio", vertelt organisator Bart Geleijnse. "We zijn er ontzettend trots op dat we weer mogen."

Veerplasfestival in Haarlem gaat door, eerste festival na corona in de regio - NH Nieuws

Het festival zou eerst plaatsvinden op 12 juni, maar dit voorjaar verschoof de organisatie de datum naar 24 juli in de hoop dat het door zou gaan. En dat was een slimme zet, want zoals het er naar uitziet gaat het op 24 juli echt gebeuren. De organisatie houdt nog wel een slag om de arm wegens de veranderlijke omstandigheden. "Het is een hele onzekere periode en het is gewoon afwachten hoe alles zich ontwikkelt", vertelt Geleijnse. Maar hij ziet het positief in.

Maatregelen

Twee jaar geleden trok het festival zevenduizend bezoekers. Dit jaar zijn er zesduizend kaarten beschikbaar. Een bewuste keuze van de organisatie om het 'behapbaar' te houden en extra stress te voorkomen. Bij de entree zullen de bezoekers hoogstwaarschijnlijk een vaccinatiebewijs moeten laten zien, of een recente coronatest. Hoe dat precies in z'n werk zal gaan, moet nog blijken de komende weken. "Dat weten we nu nog niet precies maar dat wordt later bekend gemaakt", aldus Geleijnse.

Voor nu worden de verdere voorbereidingen in gang gezet. En dat betekent ook het programma verder invullen. "We hebben artiesten uit Nederland en sommigen komen zelfs uit deze omgeving", vertelt programmeur Toine Ploeger. "Dus we hebben geen gedoe met artiesten uit het buitenland die misschien niet kunnen komen door corona." Bart en hij hebben er ontzettend veel zin in. "Toen ik hier vanmorgen kwam begon het aan alle kanten te kriebelen", vertelt Toine. "Ik heb zelfs weer zin om af te bouwen en de rotzooi op te ruimen. "