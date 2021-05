Iedereen gaat los tijdens Mud Masters: "Heel even de coronaregels vergeten"

"Wel een beetje raar ofzo, maar ik vind het ook wel weer leuk", vertelt een man die net over de finish komt. Een ander vertelt dat het eigenlijk weer weer als vanouds voelt: "Het was een tijdje terug dat we een feestje konden vieren zoals hier. Daarom is dit wel echt lachen."

Om het feest mogelijk te maken is iedereen kort van tevoren getest op het coronavirus en alleen met een negatief testresultaat kom je door de check-in. "Op die manier is dit stukje bos een unieke locatie waar je de coronaregels even kunt vergeten", vertelt André Skwortsow van Mud Masters.

Brandbrief

De timing van het evenement kreeg wel enige kritiek te verwerken. Zo stuurden natuurorganisatie IVN en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een brandbrief aan de gemeente. In hun ogen zou er een groot risico zijn op het verstoren van broedvogels. "Dat staat niet in verhouding tot het maatschappelijke nut van dit evenement", schreven zij.

Ook een groot deel van de Haarlemmermeerse gemeenteraad maakte zich zorgen en nam de motie 'Mud Masters Ja, Fieldlab Nee' aan met een meerderheid. In deze motie wijzen GroenLinks, de PvdA en Gezond Haarlemmermeer op het bestemmingsplan. Wethouder Marja Ruigrok en de rest van het College legde de motie naast zich neer. Ze vertelde dat 'op geen enkele grond de vergunning kon worden afgewezen'.

'Voldoende maatregelen'

Skwortsow laat weten dat er voldoende maatregelen zijn genomen om de broedvogels in het gebied zo goed mogelijk te beschermen. Zo is de route meerdere keren gewijzigd en worden decibelmeters gebruikt om in de gaten te houden dat de muziek niet te hard gaat. Ook de Omgevingsdienst is aanwezig en checkt of alle maatregelen rondom de vogels worden nageleefd.